Вертоліт NASA провів перший політ на Марсі

Безпілотний вертоліт NASA Ingenuity здійснив перший випробувальний політ на Марсі. Літальний апарат здійснив успішну посадку на поверхню Червоної планети.

Під час польоту працювали камери на вертольоті. Також процес знімав з відстані ровер Perseverance. Однак поки дані з вертольота розшифровуються.

При цьому NASA вже отримало дані і підтвердження телеметрії. Вона підтвердила, що апарат здійснив успішний підйом, затримку завис і успішну сів на поверхню.