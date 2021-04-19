ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вертоліт NASA провів перший політ на Марсі

Новость на русском → Понеділок 19 квітня 2021 14:10
Вертоліт NASA провів перший політ на Марсі Фото: вертоліт NASA здійснив перший політ на Марсі 19 квітня (nasa.gov)
Автор: Ігор Литвиненко

Безпілотний вертоліт NASA Ingenuity здійснив перший випробувальний політ на Марсі. Літальний апарат здійснив успішну посадку на поверхню Червоної планети.

Трансляцію вело американське космічне агентство.

Під час польоту працювали камери на вертольоті. Також процес знімав з відстані ровер Perseverance. Однак поки дані з вертольота розшифровуються.

При цьому NASA вже отримало дані і підтвердження телеметрії. Вона підтвердила, що апарат здійснив успішний підйом, затримку завис і успішну сів на поверхню.

Нагадаємо, Ingenuity повинен був вчинити 90-секунтный політ над поверхнею Марса на висоті трьох метрів. За польотом на дистанції в більш ніж 60 метрів буде спостерігати марсохід Perseverance.

Нагадаємо, спочатку перший політ вертольота Ingenuity на Марсі планувався на минулого тижня, 11 квітня, але через можливу технічну несправність його відклали.

Раніше РБК-Україна писало, що на початку квітня вертоліт Ingenuity пережив першу морозну ніч на Марсі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Hi-tech NASA Марс
NEWS
В Україні різкий спад нових випадків коронавірусу: 6506 заражень за добу
В Україні різкий спад нових випадків коронавірусу: 6506 заражень за добу
DAILY
Погані сценарії. Як може розвиватися агресія Кремля проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Погані сценарії. Як може розвиватися агресія Кремля проти України