Кілька кольорів і фірмовий процесор: Apple оновила комп'ютери iMac

На сьогоднішній презентації Apple представили оновлені моноблоки iMac. Вони будуть доступні відразу в семи кольорах, а також побудовані на фірмовому процесорі Apple M1.

Про це йшла мова на презентації компанії .

Повідомляється, що нові iMac будуть доступні в синьому, зеленому, жовтому, червоному, фіолетовому, помаранчевому і класичному сріблястому кольорах. Самі моноблоки стали меншими, тоншими і легшими. Крім того, екран тепер має рівномірну товщину по всій площі.

iMac працює на фірмовому процесорі Apple M1, який встановлений в останній лінійці MacBook і Mac Mini. Також в комп'ютері оновили камеру, систему мікрофонів і додали набір з шести динаміків.

Також в комплекті буде йти нова клавіатура зі сканером відбитків пальців Touch ID.

Вартість iMac стартує з 1 299 доларів. Попередні замовлення в США відкриються 30 квітня, а старт продажів запланований на травень.

Фото: нові iMac (скріншот з презентації Apple)