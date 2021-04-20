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Кілька кольорів і фірмовий процесор: Apple оновила комп'ютери iMac

Новость на русском → Купертіно, Вівторок 20 квітня 2021 21:01
Кілька кольорів і фірмовий процесор: Apple оновила комп'ютери iMac Фото: нові iMac (скріншот з презентації Apple)
Автор: РБК-Україна

На сьогоднішній презентації Apple представили оновлені моноблоки iMac. Вони будуть доступні відразу в семи кольорах, а також побудовані на фірмовому процесорі Apple M1.

Про це йшла мова на презентації компанії.

Повідомляється, що нові iMac будуть доступні в синьому, зеленому, жовтому, червоному, фіолетовому, помаранчевому і класичному сріблястому кольорах. Самі моноблоки стали меншими, тоншими і легшими. Крім того, екран тепер має рівномірну товщину по всій площі.

iMac працює на фірмовому процесорі Apple M1, який встановлений в останній лінійці MacBook і Mac Mini. Також в комп'ютері оновили камеру, систему мікрофонів і додали набір з шести динаміків.

Також в комплекті буде йти нова клавіатура зі сканером відбитків пальців Touch ID.

Вартість iMac стартує з 1 299 доларів. Попередні замовлення в США відкриються 30 квітня, а старт продажів запланований на травень.

Фото: нові iMac (скріншот з презентації Apple)

Нагадаємо, сьогодні Apple представила iPhone 12 в новому кольорі - фіолетовому. Більше він нічим не відрізняється від моделей, які вже в продажу.

Раніше повідомлялося, що Apple дозволила сервісним центрам в Україні офіційно лагодити свою техніку.

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