Якими месенджерами користуються українці: рейтинг мобільних додатків
На початку 2021 року найбільш поширеним засобом для комунікацій в Україні є Viber, яким користується 66% опитаних. Другим за популярністю є месенджер Facebook - 35%.
Про це свідчать дані опитування КМІС.
На третьому-четвертому місцях знаходяться Telegram (використовують 24% опитаних) та WhatsApp (21%).
Не надто популярним каналом обміну повідомленнями виявився Twitter, можливості якого для таких цілей використовує лише 6% опитаних.
Разом з тим, майже третина українців (27%) не обмінюється повідомленнями з мобільного телефону в жодному з вищезгаданих застосунків.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування громадської думки "Омнібус" упродовж 5-7 лютого 2021 року. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) опитано 2005 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.
За даними опитування КМІС у лютому 202 року мобільні телефони мають 95% населення України у віці 18+ (96% міських і 92% сільських жителів). Тому дані опитування репрезентативні майже для всього дорослого населення України.
Як свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, у серпні 2020 року найпопулярнішою соціальною мережею українців був Facebook із часткою користувачів 58,2%.
Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, у вересні 2019 року приблизно дві третини дорослих українців (65%) користувалися різними месенджерами для відправки повідомлень.