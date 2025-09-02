ua en ru
Сентябрьская жара в Украине? Где завтра будет больше 30 градусов

Вторник 02 сентября 2025 15:52
Сентябрьская жара в Украине? Где завтра будет больше 30 градусов Погода 3 сентября в Украине обещает быть теплой и солнечной (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В течение завтрашнего дня - среды, 3 сентября - погода в Украине ожидается в основном теплая, сухая и солнечная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

От чего будет зависеть погода в Украине завтра

Согласно информации эксперта, завтра вокруг Украины - на запад и на восток от нашей страны - будут "гулять" влажные атмосферные фронты.

Между тем Украина, как и сейчас, будет принадлежать 3 сентября области высокого атмосферного давления - антициклону.

"Вот на карте посмотрите, как таким широким языком распространяется сухая воздушная масса", - отметила Диденко и опубликовала соответствующую иллюстрацию.

Сентябрьская жара в Украине? Где завтра будет больше 30 градусовКарта атмосферных фронтов на 3 сентября 2025 года (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

"Поэтому завтра, 3-го сентября, повсюду в Украине ожидается сухая солнечная погода", - добавила синоптик.

Где в Украине днем 3 сентября будет теплее всего

Диденко сообщила, что завтра днем самая высокая температура воздуха (в пределах +29+33°C) предполагается:

  • в южной части Украины;
  • в западных областях.

Несколько прохладнее (+24+29°C) погода ожидается:

  • на севере;
  • в центре;
  • на востоке.

Наиболее свежим (+22+25°C) воздух будет:

  • в Сумской области;
  • в Черниговской области;
  • в Харьковской области.

"В Киеве в среду будет много солнца, много сухой погоды, листочки бедные аж скручиваются в парке без дождя. В течение дня завтра до +24+26 градусов", - рассказала синоптик.

Между тем в ночные часы температура воздуха в Украине будет "комфортной" - от 13 до 17 градусов по Цельсию.

"Очень сухая погода и в дальнейшем будет продолжаться. Дождей или нет, или не много. Солнце будет припекать. Только ночью будет понятно, что осень уже пришла. Молодое бабье лето какое-то будто и не бабье, горячее и яркое", - подытожила специалист.

Сентябрьская жара в Украине? Где завтра будет больше 30 градусовПрогноз погоды от Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Где в Украине завтра вероятны кратковременные дожди

В Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что в течение следующих суток (3 сентября) погода по стране в целом будет малооблачной, без осадков.

Между тем переменная облачность, а местами - даже кратковременный дождь и гроза - вероятны:

  • на Закарпатье;
  • на Прикарпатье.

Ветер - преимущественно северо-восточный (на западе страны - юго-восточный), 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • в среднем по стране - 10-15°C;
  • в западных областях - до 17°C;
  • в южной части - 15-20°C;
  • на северо-востоке - 8-13°C.

Днем теплее всего, согласно прогнозу УкрГМЦ, в южной части Украины - 27-32°C. Между тем прохладнее всего - на северо-востоке - 21-26°C.

Сентябрьская жара в Украине? Где завтра будет больше 30 градусовПрогноз погоды на 3 сентября от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы сообщали, что урочище Заросляк неподалеку Говерлы встретило 24 августа первый снег. Температура воздуха достигла при этом +2°С.

Несколько позже, уже 25 августа, во Львове зафиксировали новый температурный рекорд (тогда как предыдущее рекордное значение для этого дня наблюдалось в 1964 году).

Между тем в горном селе на Буковине зафиксировали заморозки.

Читайте также, какой может быть погода в Украине в течение сентября.

