Какой будет погода в сентябре: прогноз Укргидрометцентра на первый месяц осени

В сентябре средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 13-18 градусов, что близко к норме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Среднее месячное количество осадков составляет 37-74 мм, в южной части локально 28-36 мм, во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях местами 77-108 мм, на высокогорье Карпат 126-130 мм.

Абсолютный минимум температуры - 1-8,8° мороза, в Херсонской, Запорожской и Черновицкой областях местами 0 -1° тепла, в Крыму до 5,5° тепла.

Месячное количество осадков ожидается 37-76 мм, в Карпатах 74-106 мм, что в пределах (80-120%) нормы.

По прогнозу синоптиков, в сентябре средняя месячная температура предполагается 13-18°, в Карпатах 11-12°.

Погода в Украине

Напомним, по данным синоптиков Украинского гидрометеорологического центра, в ближайшее время погоду в большинстве областей Украины будут предопределять атмосферные фронты и прохладная воздушная масса, которая будет поступать с запада.

Завтра, 26 августа, Украину ждет существенное похолодание с дождями и порывистым ветром. В Киеве ожидается самый холодный день в ближайшей перспективе.