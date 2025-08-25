ua en ru
Пн, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Какой будет погода в сентябре: прогноз Укргидрометцентра на первый месяц осени

Понедельник 25 августа 2025 18:43
UA EN RU
Какой будет погода в сентябре: прогноз Укргидрометцентра на первый месяц осени Фото: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на сентябрь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В сентябре средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 13-18 градусов, что близко к норме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в сентябре средняя месячная температура предполагается 13-18°, в Карпатах 11-12°.

Месячное количество осадков ожидается 37-76 мм, в Карпатах 74-106 мм, что в пределах (80-120%) нормы.

Климатическая характеристика сентября

Средняя месячная температура сентября составляет 13 -17°, в южной части местами 18 -20°, в горных районах 9-15°.

Абсолютный минимум температуры - 1-8,8° мороза, в Херсонской, Запорожской и Черновицкой областях местами 0 -1° тепла, в Крыму до 5,5° тепла.

Абсолютный максимум температуры составляет 30,7-38,8°, в горных районах (кроме Черновицкой области) местами 24,3-36,0°.

Среднее месячное количество осадков составляет 37-74 мм, в южной части локально 28-36 мм, во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях местами 77-108 мм, на высокогорье Карпат 126-130 мм.

Погода в Украине

Напомним, по данным синоптиков Украинского гидрометеорологического центра, в ближайшее время погоду в большинстве областей Украины будут предопределять атмосферные фронты и прохладная воздушная масса, которая будет поступать с запада.

Завтра, 26 августа, Украину ждет существенное похолодание с дождями и порывистым ветром. В Киеве ожидается самый холодный день в ближайшей перспективе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине
Новости
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы