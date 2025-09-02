ua en ru
Вереснева спека в Україні? Де завтра буде понад 30 градусів

Вівторок 02 вересня 2025 15:52
Вереснева спека в Україні? Де завтра буде понад 30 градусів Погода 3 вересня в Україні обіцяє бути теплою та сонячною (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж завтрашнього дня - середи, 3 вересня - погода в Україні очікується здебільшого тепла, суха та сонячна.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Від чого залежатиме погода в Україні завтра

Згідно з інформацією експерта, завтра навколо України - на захід та на схід від нашої країни - "гулятимуть" вологі атмосферні фронти.

Тим часом Україна, як і зараз, належатиме 3 вересня області високого атмосферного тиску - антициклону.

"Ось на карті погляньте, як таким широким язиком поширюється суха повітряна маса", - зауважила Діденко й опублікувала відповідну ілюстрацію.

Вереснева спека в Україні? Де завтра буде понад 30 градусівКарта атмосферних фронтів на 3 вересня 2025 року (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

"Тому завтра, 3-го вересня, повсюди в Україні очікується суха сонячна погода", - додала синоптик.

Де в Україні вдень 3 вересня буде найтепліше

Діденко повідомила, що завтра вдень найвища температура повітря (в межах +29+33°C) передбачається:

  • у південній частині України;
  • у західних областях.

Дещо прохолодніше (+24+29°C) погода очікується:

  • на півночі;
  • у центрі;
  • на сході.

Найбільш свіжим (+22+25°C) повітря буде:

  • в Сумській області;
  • в Чернігівській області;
  • у Харківській області.

"У Києві в середу буде багато сонця, багато сухої погоди, листочки бідні аж скручуються в парку без дощу. Протягом дня завтра до +24+26 градусів", - розповіла синоптик.

Тим часом в нічні години температура повітря в Україні буде "комфортною" - від 13 до 17 градусів за Цельсієм.

"Дуже суха погода й надалі триватиме. Дощів або нема, або не багато. Сонце припікатиме. Лише вночі буде зрозуміло, що осінь вже прийшла. Молоде бабине літо якесь ніби й не бабине, гаряче і яскраве", - підсумувала фахівець.

Вереснева спека в Україні? Де завтра буде понад 30 градусівПрогноз погоди від Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Де в Україні завтра ймовірні короткочасні дощі

В Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що впродовж наступної доби (3 вересня) погода по країні в цілому буде малохмарною, без опадів.

Тим часом мінлива хмарність, а місцями - навіть короткочасний дощі та гроза - ймовірні:

  • на Закарпатті;
  • на Прикарпатті.

Вітер - переважно північно-східний (на заході країни - південно-східний), 3-8 м/с.

Температура повітря вночі:

  • в середньому по країні - 10-15°C;
  • у західних областях - до 17°C;
  • у південній частині - 15-20°C;
  • на північному сході - 8-13°C.

Вдень найтепліше, згідно з прогнозом УкрГМЦ, у південній частині України - 27-32°C. Тим часом найпрохолодніше - на північному сході - 21-26°C.

Вереснева спека в Україні? Де завтра буде понад 30 градусівПрогноз погоди на 3 вересня від УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що урочище Заросляк неподалік Говерли зустріло 24 серпня перший сніг. Температура повітря сягнула при цьому +2°С.

Дещо пізніше, вже 25 серпня, у Львові зафіксували новий температурний рекорд (тоді як попереднє рекордне значення для цього дня спостерігалось у 1964 році).

Тим часом в гірському селі на Буковині зафіксували приморозки.

Читайте також, якою може бути погода в Україні впродовж вересня.

Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві Наталка Диденко Погода на день
