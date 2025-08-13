Вербовал через проповеди: СБУ разоблачила в Запорожье священника-агента РФ
В Запорожье действовала агентурная сеть России, которую координировал настоятель одного из местных храмов УПЦ (МП). Священника и его сообщника задержали сотрудники СБУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Детали дела
По данным следствия, священник во время проповедей оправдывал вооруженную агрессию РФ и военные преступления оккупантов, подыскивая пророссийски настроенных местных жителей. Впоследствии он начал вербовать их для работы на спецслужбы страны-агрессора.
СБУ вышла на его след после задержания в городе российского корректировщика огня, который уже осужден. Во время допроса он дал показания о священнике, после чего контрразведка задокументировала его подрывную деятельность.
Установлено, что клирик завербовал также 41-летнего мобилизованного в местную воинскую часть.
По инструкциям российской разведки он передавал данные о дислокации, численности и вооружении ВСУ на Запорожском направлении, включая информацию о своем батальоне, смежных подразделениях и фотокопии документов по развертыванию новых формирований.
Как установило расследование, священник и военный координировали свои действия с резидентом (старшим агентом) от 316-го разведцентра российского ГРУ. Им оказался экс-правоохранитель из Запорожья, который сбежал на временно оккупированную часть территории Украины и начал работать на РФ.
Во время обысков у задержанных обнаружены телефоны и компьютерная техника с доказательствами преступлений. Также у клирика обнаружен российский паспорт, боеприпасы к автомату Калашникова и холодное оружие.
Что грозит
Следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:
-
государственная измена в условиях военного положения;
-
посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
-
действия против конституционного строя;
-
оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии РФ, глорификация ее участников;
-
нарушение равноправия граждан по признакам национальности или религии.
Фигуранты находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Фото: СБУ разоблачила в Запорожье агентурную сеть игру, которой руководил священник УПЦ (МП) t.me/SBUkr)
Борьба с агентами РФ в УПЦ (МП)
Напомним, недавно в Одессе СБУ разоблачила двух клириков Московского патриархата, которые работали в интересах России. Один из них создавал фейки для пропаганды, второй - оправдывал обстрелы Украины.
Также СБУ разоблачила двух настоятелей храмов УПЦ МП в Житомирской и Винницкой областях. Они распространяли антиукраинскую пропаганду и антисемитские высказывания среди прихожан.
А митрополита Луганской епархии УПЦ (МП) Василия Поворознюка заочно приговорили к 11 годам заключения за пособничество государству-агрессору.