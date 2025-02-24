"Разгоняли" кремлевскую пропаганду среди прихожан. СБУ разоблачила настоятелей УПЦ МП
СБУ разоблачила двух настоятелей храмов УПЦ МП в Житомирской и Винницкой областях. Они распространяли антиукраинскую пропаганду и антисемитские высказывания среди прихожан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Служба безопасности Украины разоблачила двух клириков УПЦ (МП), которые осуществляли антиукраинскую деятельность, восхваляя президента России Владимира Путина и распространяя антисемитские высказывания.
Подозреваемые возглавляют храмы в Житомирской и Винницкой областях и активно пропагандировали враждебные взгляды среди прихожан и через свои аккаунты в соцсетях.
По материалам дела, один из клириков Житомирщины публично выражал поддержку политике Кремля, унижая честь и достоинство еврейского народа. Другой фигурант, иеромонах из Винницкой области, активно агитировал к захвату Киева и других регионов Украины, комментируя прокремлевские сообщения в мессенджерах.
Поддерживали агрессию России
Служба безопасности инициировала экспертизу, которая подтвердила факты преступных действий, направленных на расшатывание ситуации в Украине в пользу России.
Во время обысков у клириков были изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.
Обоим фигурантам предъявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушение равноправия граждан и оправдание агрессии России против Украины. За содеянное им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Расследование продолжается, и правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.
Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила настоятеля одного из храмов Харьковской епархии УПЦ МП, которого подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По данным следствия, он передавал агрессору информацию о Силах обороны Украины в регионе.