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Благословил войну против Украины: СБУ заочно осудила митрополита УПЦ МП

Понедельник 30 июня 2025 13:34
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Благословил войну против Украины: СБУ заочно осудила митрополита УПЦ МП Фото: митрополит Луганской епархии УПЦ (МП) Василий Поворознюк (church.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Митрополита Луганской епархии УПЦ (МП) Василия Поворознюка заочно приговорили к 11 годам заключения за пособничество государству-агрессору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах и пресс-службу СБУ.

Что известно

Суд также постановил конфисковать все имущество священнослужителя. Речь идет о двух квартирах (в Киевской и Луганской областях), частном доме в Винницкой области и двух автомобилях, в частности Toyota Land Cruiser 200.

По данным следствия, Поворознюк открыто поддержал полномасштабную войну России против Украины еще в 2022 году.

В сентябре того года он прибыл в Москву, где принял участие в так называемой церемонии "присоединения" оккупированных территорий Украины в состав РФ.

Кроме этого, митрополит выступал на публичных мероприятиях оккупационной администрации, включая "круглый стол" в Луганске с участием Леонида Пасечника.

Благословил войну против Украины: СБУ заочно осудила митрополита УПЦ МП

В своих интервью кремлевским медиа клирик неоднократно призывал к продолжению агрессии против Украины.

Суд признал Поворознюка виновным по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины - пособничество государству-агрессору. Его также лишили права занимать любые должности в религиозных организациях в течение 13 лет.

Сейчас предатель скрывается на временно оккупированной территории Луганщины. Служба безопасности продолжает мероприятия по его розыску.

Проверки УПЦ МП

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину начались проверки епархий УПЦ Московского патриархата. В частности, против десятков служителей были открыты уголовные дела об оправдании войны, коллаборационистской деятельности и государственной измене.

Одним из самых известных стало дело бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, которого подозревают по нескольким статьям.

На фоне этих событий президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине РПЦ и связанных с ней организаций.

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