Вербував через проповіді: СБУ викрила у Запоріжжі священника-агента РФ

У Запоріжжі діяла агентурна мережа Росії, яку координував настоятель одного з місцевих храмів УПЦ (МП). Священника та його спільника затримали співробітники СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Деталі справи

За даними слідства, священник під час проповідей виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів, підшуковуючи проросійськи налаштованих місцевих жителів. Згодом він почав вербувати їх для роботи на спецслужби країни-агресорки.

СБУ вийшла на його слід після затримання у місті російського коригувальника вогню, який уже засуджений. Під час допиту він дав свідчення про священника, після чого контррозвідка задокументувала його підривну діяльність.

Встановлено, що клірик завербував також 41-річного мобілізованого до місцевої військової частини.

За інструкціями російської розвідки він передавав дані про дислокацію, чисельність і озброєння ЗСУ на Запорізькому напрямку, включно з інформацією про свій батальйон, суміжні підрозділи та фотокопії документів щодо розгортання нових формувань.

Як встановило розслідування, священник та військовий координували свої дії з резидентом (старшим агентом) від 316-го розвідцентру російського ГРУ. Ним виявився експравоохоронець із Запоріжжя, який втік на тимчасово окуповану частину території України і почав працювати на РФ.

Під час обшуків у затриманих виявлено телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинів. Також у клірика виявлено російський паспорт, боєприпаси до автомата Калашникова та холодну зброю.

Що загрожує

Слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада в умовах воєнного стану;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

дії проти конституційного ладу;

виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ, глорифікація її учасників;

порушення рівноправності громадян за ознаками національності чи релігії.

Фігуранти перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Фото: СБУ викрила у Запоріжжі агентурну мережу гру, якою керував священник УПЦ (МП) t.me/SBUkr)