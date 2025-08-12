ua en ru
Вт, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Подыгрывали Кремлю и оправдывали обстрелы: в Одессе задержали двух клириков УПЦ (МП)

Украина, Вторник 12 августа 2025 15:50
UA EN RU
Подыгрывали Кремлю и оправдывали обстрелы: в Одессе задержали двух клириков УПЦ (МП) Фото: СБУ разоблачила настоятелей УПЦ МП (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Одессе СБУ разоблачила двух клириков Московского патриархата, которые работали в интересах России. Один из них создавал фейки для пропаганды, второй - оправдывал обстрелы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

58-летний клирик Одесской епархии в разговорах с прихожанами восхвалял российских военных и оскорблял верующих других конфессий. Он поддерживал связь с бывшим нардепом от "Партии регионов" Игорем Марковым, обвиняемым в госизмене.

Также он общался с предателем Валерием Кауровым, который в 2014 году сбежал в Россию и объявил о создании так называемой "Одесской народной республики".

Как работала схема фейков

По заказу Каурова священник вместе с 23-летней дочерью фотографировался с чистыми листами бумаги на фоне известных мест Одессы. Снимки отправляли в Россию, где пропагандисты "дорисовывали" на них призывы к оккупации города. После этого фейки распространяли по российскому ТВ и анонимным тг-каналам как "мнение одесситов".

Второй священник оправдывал обстрелы

Второй задержанный - 44-летний протоиерей, который в своих проповедях оправдывал российские обстрелы Украины.

Задержанным теперь грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: Служба безопасности Украины

Скандалы вокруг УПЦ (МП)

Ранее источники РБК-Украина сообщали, что у предстоятеля УПЦ МП Онуфрия (Ореста Березовского) есть российский паспорт. В сети появились фото документа. По данным собеседников издания, информация из российской паспортной базы напрямую противоречит официальным заявлениям церкви, где утверждают, что у митрополита Ореста паспорта РФ нет.

Еще один громкий случай - заочный приговор митрополиту Луганской епархии УПЦ (МП) Василию Поворознюку. Он открыто поддержал полномасштабное вторжение РФ еще в 2022 году. В сентябре он приехал в Москву и участвовал в "церемонии" присоединения оккупированных территорий Украины к России. Также митрополит выступал на мероприятиях оккупационной администрации, в том числе на "круглом столе" в Луганске с участием Леонида Пасечника.

СБУ также разоблачила двух настоятелей храмов в Житомирской и Винницкой областях. Священники восхваляли диктатора Путина, распространяли антиукраинскую пропаганду и антисемитские высказывания как среди прихожан, так и через соцсети.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса УПЦ МП Священники
Новости
ВСУ опровергли слухи о прорыве россиян возле Покровска и Доброполья
ВСУ опровергли слухи о прорыве россиян возле Покровска и Доброполья
Аналитика
Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа