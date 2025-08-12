Подыгрывали Кремлю и оправдывали обстрелы: в Одессе задержали двух клириков УПЦ (МП)
В Одессе СБУ разоблачила двух клириков Московского патриархата, которые работали в интересах России. Один из них создавал фейки для пропаганды, второй - оправдывал обстрелы Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
58-летний клирик Одесской епархии в разговорах с прихожанами восхвалял российских военных и оскорблял верующих других конфессий. Он поддерживал связь с бывшим нардепом от "Партии регионов" Игорем Марковым, обвиняемым в госизмене.
Также он общался с предателем Валерием Кауровым, который в 2014 году сбежал в Россию и объявил о создании так называемой "Одесской народной республики".
Как работала схема фейков
По заказу Каурова священник вместе с 23-летней дочерью фотографировался с чистыми листами бумаги на фоне известных мест Одессы. Снимки отправляли в Россию, где пропагандисты "дорисовывали" на них призывы к оккупации города. После этого фейки распространяли по российскому ТВ и анонимным тг-каналам как "мнение одесситов".
Второй священник оправдывал обстрелы
Второй задержанный - 44-летний протоиерей, который в своих проповедях оправдывал российские обстрелы Украины.
Задержанным теперь грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Фото: Служба безопасности Украины
Скандалы вокруг УПЦ (МП)
Ранее источники РБК-Украина сообщали, что у предстоятеля УПЦ МП Онуфрия (Ореста Березовского) есть российский паспорт. В сети появились фото документа. По данным собеседников издания, информация из российской паспортной базы напрямую противоречит официальным заявлениям церкви, где утверждают, что у митрополита Ореста паспорта РФ нет.
Еще один громкий случай - заочный приговор митрополиту Луганской епархии УПЦ (МП) Василию Поворознюку. Он открыто поддержал полномасштабное вторжение РФ еще в 2022 году. В сентябре он приехал в Москву и участвовал в "церемонии" присоединения оккупированных территорий Украины к России. Также митрополит выступал на мероприятиях оккупационной администрации, в том числе на "круглом столе" в Луганске с участием Леонида Пасечника.
СБУ также разоблачила двух настоятелей храмов в Житомирской и Винницкой областях. Священники восхваляли диктатора Путина, распространяли антиукраинскую пропаганду и антисемитские высказывания как среди прихожан, так и через соцсети.