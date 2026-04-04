Вербное воскресенье 2026: что означает праздник и почему на самом деле в храмах освящают "котики"

Главное: Разные названия одного праздника : 6-е воскресенье Великого поста - не просто Вербное или Цветоносное.

: 6-е воскресенье Великого поста - не просто Вербное или Цветоносное. Глубина содержания : в этот день ПЦУ вспоминает о важном для всего человечества евангельском событии.

: в этот день ПЦУ вспоминает о важном для всего человечества евангельском событии. Календарная "граница" : после Вербного воскресенья начинается самая строгая перед Пасхой Страстная неделя.

: после Вербного воскресенья начинается самая строгая перед Пасхой Страстная неделя. Символическая замена : украинцы идут в храмы с вербовыми веточками вместо "традиционных" пальмовых листьев.

: украинцы идут в храмы с вербовыми веточками вместо "традиционных" пальмовых листьев. Богослужения ПЦУ: украинцев приглашают в храмы не только завтра, но и сегодня.

Какой праздник отмечают в Вербное воскресенье

Украинцам рассказали, что в воскресенье - 5 апреля - ПЦУ будет отмечать праздник Входа Господня в Иерусалим.

Именно его называют также:

воскресеньем Ваий (с греческого языка βαΐα - "пальмовая ветвь");

Вербным воскресеньем;

воскресеньем Цветоносным.

В ПЦУ напомнили, что этим праздником:

заканчивается шестая (и последняя) седмица Святой Четыредесятницы;

начинается Страстная неделя.

О каком евангельском событии вспоминают в этот день

Согласно информации ПЦУ, об известном евангельском событии, которое вспоминают в Вербное воскресенье, подробно повествуют все четыре евангелиста.

А произошло оно весной - за шесть дней до ветхозаветной Пасхи.

"Незадолго перед этим Господь Иисус Христос совершил одно из величайших Своих чудес: воскресил праведного Лазаря, который уже четыре дня лежал во гробе", - сообщили в ПЦУ.

Отмечается, что "весть о небывалом чуде, совершенном в Вифании (недалеко от Иерусалима), облетела всю окрестность", ведь "всем хотелось видеть великого Чудотворца и Мессию".

И вот Господь, "как бы отвечая на желание народа", пошел в Иерусалим - "чтобы исполнились все пророчества о Нем как о Мессии".

"Он знает, что идет на смерть, но, идя на добровольные страдания, Господь показывает, что Он принимает их не потому, что не может защититься от врагов, но потому, что выполняет волю Отца Небесного и осознанно приносит Себя в жертву ради спасения человечества", - объяснили в ПЦУ.

Откуда взялось название "Вербное воскресенье"

На многих языках мира праздник Входа Господня в Иерусалим называется также Пальмовым воскресеньем.

Именно с листьями этого экзотического для нашей страны растения встречали когда-то Иисуса Христа жители Иерусалима (якобы держа в руках пальмовые ветви и устилая ими дорогу).

Впоследствии появилась традиция освящения зеленых ветвей, что считается символом:

победы Христа над смертью;

прославления той великой добровольной жертвы, которую он совершил ради человеческого спасения.

Поскольку в наших широтах в это время цветет обычно именно верба, в храмы на освящение начали приносить ее веточки.

Отсюда и происходит название - Вербное воскресенье или Цветоносное (ведь верба - первое растение, которое "просыпается" и расцветает весной).

Когда начали отмечать праздник и как это делают сейчас

"Праздник Входа Господня в Иерусалим празднуется со времен древней Церкви", - рассказали украинцам.

Уточняется, что "первые упоминания о нем известны уже с III века".

Сейчас же этот праздник - среди 12 важнейших праздников богослужебного круга.

"Накануне совершается бдение, а в день праздника - Божественная литургия по чину святителя Иоанна Златоуста", - сообщили в ПЦУ.

Отмечается, что священнослужители одеты при этом в праздничные зеленые облачения.

В завершение торжественного богослужения в день праздника Входа Господня в Иерусалим священнослужители окропляют освященной водой всех присутствующих и веточки вербы, которые верующие приносят в храм.

Следовательно, всех украинцев искренне приглашают в храмы ПЦУ - на торжественное праздничное богослужение: