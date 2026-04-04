Вербна неділя 2026: що означає свято й чому насправді у храмах освячують "котики"

Головне: Різні назви одного свята : 6-та неділя Великого посту - не просто Вербна чи Цвітоносна.

: 6-та неділя Великого посту - не просто Вербна чи Цвітоносна. Глибина змісту : в цей день ПЦУ згадує про важливу для всього людства євангельську подію.

: в цей день ПЦУ згадує про важливу для всього людства євангельську подію. Календарна "межа" : після Вербної неділі розпочинається найсуворіший перед Великоднем Страсний тиждень.

: після Вербної неділі розпочинається найсуворіший перед Великоднем Страсний тиждень. Символічна заміна : українці йдуть до храмів із вербовими гілочками замість "традиційного" пальмового листя.

: українці йдуть до храмів із вербовими гілочками замість "традиційного" пальмового листя. Богослужіння ПЦУ: українців запрошують у храми не лише завтра, але й сьогодні.

Яке свято відзначають у Вербну неділю

Українцям розповіли, що в неділю - 5 квітня - ПЦУ відзначатиме свято Входу Господнього в Єрусалим.

Саме його називають також:

неділею Ваїй (з грецької мови βαΐα - "пальмова гілка");

Вербною неділею;

неділею Цвітоносною.

Вербна неділя припадає цього року на 5 квітня (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

У ПЦУ нагадали, що цим святом:

закінчується шоста (і остання) седмиця Святої Чотиридесятниці;

розпочинається Страсний тиждень.

Про яку євангельську подію згадують у цей день

Згідно з інформацією ПЦУ, про відому євангельську подію, яку згадують у Вербну неділю, детально оповідають усі чотири євангелисти.

А сталася вона навесні - за шість днів до старозавітної Пасхи.

"Незадовго перед цим Господь Ісус Христос звершив одне з найбільших Своїх чудес: воскресив праведного Лазаря, який вже чотири дні лежав у гробі", - повідомили у ПЦУ.

Зазначається, що "звістка про небувале чудо, звершене у Віфанії (недалеко від Єрусалима), облетіла всю околицю", адже "всім хотілося бачити великого Чудотворця і Месію".

І ось Господь, "ніби відповідаючи на бажання народу", пішов в Єрусалим - "щоби звершились всі пророцтва про Нього як про Месію".

"Він знає, що йде на смерть, але, йдучи на добровільні страждання, Господь показує, що Він приймає їх не тому, що не може захиститися від ворогів, але тому, що виконує волю Отця Небесного і усвідомлено приносить Себе в жертву заради спасіння людства", - пояснили у ПЦУ.

Звідки взялась назва "Вербна неділя"

Багатьма мовами світу свято Входу Господнього в Єрусалим називається також Пальмовою неділею.

Саме з листям цієї екзотичної для нашої країни рослини зустрічали колись Ісуса Христа жителі Єрусалиму (буцімто тримаючи в руках пальмові гілочки й встеляючи ними дорогу).

Згодом з'явилась традиція освячення зеленого віття, що вважається символом:

перемоги Христа над смертю;

прославлення тієї великої добровільної жертви, яку він звершив заради людського спасіння.

Оскільки у наших широтах у цей час квітне зазвичай саме верба, до храмів на освячення почали приносити її гілочки.

Звідси й походить назва - Вербна неділя або Цвітоносна (адже верба - перша рослина, яка "прокидається" та розквітає навесні).

Коли почали відзначати свято і як це роблять зараз

"Свято Входу Господнього в Єрусалим святкується з часів давньої Церкви", - розповіли українцям.

Уточнюється, що "перші згадки про нього відомі вже з ІІІ століття".

Нині ж це свято - серед 12 найважливіших свят богослужбового кола.

"Напередодні звершується бдіння, а в день свята - Божественна літургія за чином святителя Іоана Золотоустого", - повідомили у ПЦУ.

Зазначається, що священнослужителі убрані при цьому у святкові зелені облачення.

На завершення урочистого богослужіння в день свята Входу Господнього в Єрусалим священнослужителі окроплюють освяченою водою усіх присутніх та гілочки верби, які віряни приносять до храму.

Отже, всіх українців щиро запрошують до храмів ПЦУ - на урочисте святкове богослужіння: