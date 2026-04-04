Вербна неділя 2026: що означає свято й чому насправді у храмах освячують "котики"

Вже завтра, 5 квітня, українці відзначатимуть одне з найбільших свят року, знане як Вербна неділя. Справжній сенс цього дня - набагато глибший, ніж може здаватись на перший погляд.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.
Головне:
Українцям розповіли, що в неділю - 5 квітня - ПЦУ відзначатиме свято Входу Господнього в Єрусалим.
Саме його називають також:
У ПЦУ нагадали, що цим святом:
Згідно з інформацією ПЦУ, про відому євангельську подію, яку згадують у Вербну неділю, детально оповідають усі чотири євангелисти.
А сталася вона навесні - за шість днів до старозавітної Пасхи.
"Незадовго перед цим Господь Ісус Христос звершив одне з найбільших Своїх чудес: воскресив праведного Лазаря, який вже чотири дні лежав у гробі", - повідомили у ПЦУ.
Зазначається, що "звістка про небувале чудо, звершене у Віфанії (недалеко від Єрусалима), облетіла всю околицю", адже "всім хотілося бачити великого Чудотворця і Месію".
І ось Господь, "ніби відповідаючи на бажання народу", пішов в Єрусалим - "щоби звершились всі пророцтва про Нього як про Месію".
"Він знає, що йде на смерть, але, йдучи на добровільні страждання, Господь показує, що Він приймає їх не тому, що не може захиститися від ворогів, але тому, що виконує волю Отця Небесного і усвідомлено приносить Себе в жертву заради спасіння людства", - пояснили у ПЦУ.
Багатьма мовами світу свято Входу Господнього в Єрусалим називається також Пальмовою неділею.
Саме з листям цієї екзотичної для нашої країни рослини зустрічали колись Ісуса Христа жителі Єрусалиму (буцімто тримаючи в руках пальмові гілочки й встеляючи ними дорогу).
Згодом з'явилась традиція освячення зеленого віття, що вважається символом:
Оскільки у наших широтах у цей час квітне зазвичай саме верба, до храмів на освячення почали приносити її гілочки.
Звідси й походить назва - Вербна неділя або Цвітоносна (адже верба - перша рослина, яка "прокидається" та розквітає навесні).
"Свято Входу Господнього в Єрусалим святкується з часів давньої Церкви", - розповіли українцям.
Уточнюється, що "перші згадки про нього відомі вже з ІІІ століття".
Нині ж це свято - серед 12 найважливіших свят богослужбового кола.
"Напередодні звершується бдіння, а в день свята - Божественна літургія за чином святителя Іоана Золотоустого", - повідомили у ПЦУ.
Зазначається, що священнослужителі убрані при цьому у святкові зелені облачення.
На завершення урочистого богослужіння в день свята Входу Господнього в Єрусалим священнослужителі окроплюють освяченою водою усіх присутніх та гілочки верби, які віряни приносять до храму.
Отже, всіх українців щиро запрошують до храмів ПЦУ - на урочисте святкове богослужіння:
