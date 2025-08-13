Вэнс заверил, что Трамп не будет навязывать Украине мирную сделку с РФ, - NBC News

Встреча Трампа и Путина

Напомним, в пятницу, 15 августа, состоится встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Американский лидер заявил, что он планирует требовать от Путина, чтобы тот прекратил войну против Украины.

Трамп стремится на предстоящей встрече с российским диктатором достичь соглашения о прекращении огня.

Также президент США обещал, что не будет заключать с Путиным соглашения без участия Украины.

Американский лидер также считает, что для мира необходимо будет провести "обмен территориями" между Украиной и Россией.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ВСУ не выйдут из Донбасса в обмен на перемирие.

Больше о том, что известно на сейчас о встрече Трампа и Путина и почему не будет Зеленского, - в материале РБК-Украина.