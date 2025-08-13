UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Венс запевнив, що Трамп не нав'язуватиме Україні мирну угоду з РФ, - NBC News

Фото: віцепрезидент США Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Віцепрезидент США Джей Ді Венс запевнив президента України Володимира Зеленського та європейських союзників, що американський лідер Дональд Трамп не нав'язуватиме Україні мирну угоду з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

За словами двох німецьких урядовців, Венс запевнив Зеленського та європейських союзників під час сьогоднішньої телефонної розмови, що США не будуть вести переговори з Росією про завершення війни без України чи Європи.

Співрозмовники видання додали, що Трамп, Венс та інші члени американської адміністрації, які брали участь у телефонній розмові, проявили великий інтерес до того, що Україна та європейські союзники вважають ключовими моментами в дипломатичних переговорах.

Зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 серпня, відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Американський лідер заявив, що він планує вимагати від Путіна, щоб той припинив війну проти України.

Трамп прагне на майбутній зустрічі з російським диктатором досягти угоди про припинення вогню.

Також президент США обіцяв, що не укладатиме з Путіним угоди без участі України.

Американський лідер також вважає, що для миру необхідно буде провести "обмін територіями" між Україною і Росією.

Водночас президент України Володимир Зеленський наголошує, що ЗСУ не вийдуть з Донбасу в обмін на перемир'я.

Більше про те, що відомо на зараз про зустріч Трампа і Путіна та чому не буде Зеленського, - у матеріалі РБК-Україна.

Дональд ТрампЗустріч Трампа та ПутінаВійна в УкраїніДжей Ді Венс