Вэнс рассказал, как "растопил лед" перед встречей Зеленского и Трампа

США, Четверг 21 августа 2025 16:10
UA EN RU
Вэнс рассказал, как "растопил лед" перед встречей Зеленского и Трампа Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, как решил немного пошутить перед началом встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме 18 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Вэнса для Fox News.

Во время интервью Вэнса спросили, как ему удалось "растопить лед" после того скандала, который произошел в Белом доме 28 февраля. Поскольку встреча на этот раз, по мнению журналистки, которая вела интервью, стала "потрясающей".

В ответ Вэнс вспомнил, что когда Зеленский уже зашел в Овальный кабинет, вице-президент пообщался с ним и некоторыми другими членами украинской делегации. Вэнс даже попытался пошутить.

"Я сказал: "Господин президент, если вы будете вести себя хорошо, я ничего не скажу". Он немного улыбнулся, и это стало хорошим толчком", - добавил он.

Спор в Овальном кабинете между Трампом и Зеленским

Напомним, 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы встретиться с Трампом. В этот день они должны были подписать рамочное соглашение и полезных ископаемых между двумя странами. Однако, во время ответов на вопросы журналистам, между лидерами возник скандал. В частности Трамп заявил, что Украина не сможет одержать победу в войне, отметив недостаток личного состава в ВСУ, после чего призвал Киев прекратить боевые действия.

Зеленский реагируя на это, обвинил Россию в невыполнении предыдущих договоренностей, что вызвало раздражение Трампа. После этого глава Белого дома обвинил украинского лидера в "игре с Третьей мировой войной", и к перепалке также присоединился вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Ситуация вызвала огромное возмущение в мире. После скандала в Овальном кабинете, европейские лидеры стали на сторону Украины и сделали публичные заявления. При этом ряд европейских чиновников пытались примирить стороны.

Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме 18 августа

Напомним, 18 августа Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме, после чего оба президента встретились с лидерами европейских стран.

Во время встречи с Зеленским в Белом доме Трамп заявил, что США будут привлечены к гарантиям безопасности. Он пообещал предоставить Украине "очень хорошую защиту" вместе с Европой.

