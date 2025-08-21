Венс розповів, як "розтопив лід" перед зустріччю Зеленського та Трампа

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів, як вирішив трохи пожартувати перед початком зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа в Білому домі 18 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Венса для Fox News.

Під час інтерв'ю Венса спитали, як йому вдалося "розтопити лід" після того скандалу, який стався у Білому домі 28 лютого. Оскільки зустріч цього разу, на думку журналістки, яка вела інтерв'ю, стала "приголомшливою".

У відповідь Венс пригадав, що коли Зеленський вже зайшов до Овального кабінету, віцепрезидент поспілкувався із ним та деякими іншими членами української делегації. Венс навіть спробував пожартувати.

"Я сказав: “Пане президенте, якщо ви будете поводитися добре, я нічого не скажу”. Він трохи усміхнувся, і це стало гарним поштовхом", - додав він.