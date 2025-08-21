Венс розповів, як "розтопив лід" перед зустріччю Зеленського та Трампа
Віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів, як вирішив трохи пожартувати перед початком зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа в Білому домі 18 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Венса для Fox News.
Під час інтерв'ю Венса спитали, як йому вдалося "розтопити лід" після того скандалу, який стався у Білому домі 28 лютого. Оскільки зустріч цього разу, на думку журналістки, яка вела інтерв'ю, стала "приголомшливою".
У відповідь Венс пригадав, що коли Зеленський вже зайшов до Овального кабінету, віцепрезидент поспілкувався із ним та деякими іншими членами української делегації. Венс навіть спробував пожартувати.
"Я сказав: “Пане президенте, якщо ви будете поводитися добре, я нічого не скажу”. Він трохи усміхнувся, і це стало гарним поштовхом", - додав він.
Суперечка в Овальному кабінеті між Трампом і Зеленським
Нагадаємо, 28 лютого Зеленський прибув до Білого дому, щоб зустрітися з Трампом. Цього дня вони мали підписати рамкову угоду і корисних копалин між двома країнами. Однак, під час відповідей на запитання журналістам, між лідерами виник скандал. Зокрема Трамп заявив, що Україна не зможе здобути перемогу у війні, наголосивши на нестачі особового складу в ЗСУ, після чого закликав Київ припинити бойові дії.
Зеленський реагуючи на це, звинуватив Росію в невиконанні попередніх домовленостей, що викликало роздратування Трампа. Після цього глава Білого дому звинуватив українського лідера в "грі з Третьою світовою війною", і до перепалки також долучився віцепрезидент США Джей Ді Венс.
Ситуація викликала величезне обурення у світі. Після скандалу в Овальному кабінеті, європейські лідери стали на бік України та зробили публічні заяви. При цьому низка європейських чиновників намагалися примирити сторони.
Зустріч Зеленського та Трампа у Білому домі 18 серпня
Нагадаємо, 18 серпня Дональд Трамп провів переговори з Володимиром Зеленським у Білому домі, після чого обидва президенти зустрілися з лідерами європейських країн.
Під час зустрічі з Зеленським у Білому домі Трамп заявив, що США будуть залучені до гарантій безпеки. Він пообіцяв надати Україні "дуже гарний захист" разом з Європою.