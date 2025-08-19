ua en ru
Встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами завершилась

Вашингтон, Вторник 19 августа 2025 00:54
Встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами завершилась Фото: Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

В Белом доме завершилась встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что по состоянию на 00:45 по киевскому времени Белый дом подтвердил завершение всех запланированных на сегодня встреч в рамках визита Зеленского и европейских лидеров в Вашингтон.

Что так долго могли обсуждать в Белом доме

Так как территориальные вопросы, по словам Зеленского, будут вынесены на потенциальный трехсторонний саммит с участием Путина, вероятно подробно обсуждался формат гарантий безопасности для Украины.

Президент Трамп до этого заявил, что сегодня будут достигнуты договоренности о гарантиях безопасности для Украины.

"США и Европа, я думаю, сегодня мы придем к решению почти по всем вопросам. Включая гарантии безопасности", - сказал он.

По его словам, Путин якобы согласился на гарантии. И эти гарантии должны сдержать любую будущую агрессию против Украины.

Напомним, ранее уже сообщалось о завершении встречи в Белом доме. Но как выяснилось, лидеры сделали перерыв, после чего переместились из банкетного зала и перешли к переговорам в другом формате в Овальном кабинете.

Также стало известно, что Трамп прерывал переговоры ради звонка Владимиру Путину. Как пишут СМИ, звонок был тет-а-тет и европейские лидеры не присутствовали.

Подробнее о первой части сегодняшних встреч читайте в материале "Овальный кабинет 2.0. Пришли ли к согласию Трамп и Зеленский и о чем говорили с европейцами".

