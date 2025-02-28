"Вы не одиноки". Европа вступилась за Украину на фоне ссоры Зеленского и Трампа: заявления

Несколько европейских лидеров уже выразили свою поддержку Украине. Это произошло после ссоры американского президента Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

Подробнее о том, кто поддержал Украину, можно узнать, - в материале РБК-Украина .

Польша

После перепалки американского и украинского лидеров польский премьер-министр Дональд Туск в заметке на X отметил, что украинцы не одиноки.

"Дорогой Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки", - подчеркнул он.

Франция

Французский президент Эммануэль Макрон одним из первых отреагировал на ссору между Трампом и Зеленским.

"Мы должны уважать тех, кто воюет", - коротко отреагировал Макрон.

Он подчеркнул, что нельзя забывать, что есть "агрессор и человек, на которого напали".

Германия

В то же время заместитель лидера немецкой партии ХДС Иоганн Вадефул добавил, что Европа не предаст Украину.

"Кадры из Белого дома шокируют. Как можно так ударить в спину президенту оккупированной страны? Свободная Европа не предаст Украину!", - отметил он.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок присоединилась к Вадефулу и также поддержала Украину.

"Украина не одинока. Германия вместе с нашими европейскими союзниками стоит бок о бок с Украиной - и против российской агрессии. Украина может опираться на непоколебимую поддержку со стороны Германии, Европы и других стран. Их защита демократии и их стремление к миру и безопасности является нашим общим", - заявила она.

Испания

Премьер-министр Испании Педро Санчес присоединился к списку европейских лидеров, которые выражают поддержку и солидарность с Украиной после столкновения между Трампом, Вэнсом и Зеленским.

"Украина, Испания с вами", - сказал премьер-министр.

Великобритания

По данным Sky News, позиция Британии "остается неизменной" после срыва переговоров Трампа и Зеленского.

Анонимный источник сказал "посмотрим, что произойдет в ближайшие дни".

По его словам, позиция правительства Британии "непоколебима в поддержке справедливого и прочного мира, который обеспечивает суверенитет и безопасность Украины".

Затем источник повторил позицию премьер-министра Британии Кейра Стармера о том, что "никаких переговоров об Украине без Украины" не может быть и добавил, что Европа должна сыграть свою роль в защите и "усилиться".

Литва

Президент Литвы Гитанас Науседа присоединился к европейским лидерам и также поддержал украинцев.

"Украина, ты никогда не будешь сама", - написал он в заметке на X.

Молдова

Президент Молдовы Майя Санду также прокомментировала разговор Трампа и Зеленского.

"Правда проста. Россия вторглась в Украину. Россия - агрессор. Украина защищает свою свободу и нашу. Мы стоим с Украиной", - написала она в X.

Чехия

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что его страна также поддерживает Украину и украинский народ.

"Мы с Украиной и на стороне свободного мира!", - подчеркнул он.

Латвия

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс также выступил на стороне Украины, ведь и Украина является жертвой российской агрессии.

"Украина является жертвой российской агрессии. Она борется с войной с помощью многих друзей и партнеров. Мы должны не жалеть усилий для достижения справедливого и длительного мира. Дипломатия иногда является искусством невозможного в сложных обстоятельствах. Латвия поддерживает Украину", - отметил глава страны.

США

В свою очередь сенатор США Адам Шифф назвал Трампа трусом, а Зеленского - героем.

Заметим, что законодатели-демократы выступили в защиту Зеленского, осудив отношение Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса к украинскому президенту после того, как во время встречи в Овальном кабинете лидеры двух стран вступили в бурную перепалку.

В частности лидер меньшинства Чак Шумер, республиканец от штата Нью-Йорк, в заметке к X написал, что "Трамп и Вэнс выполняют грязную работу российского диктатора Владимира Путина".

"Демократы в Сенате никогда не прекратят борьбу за свободу и демократию", - добавил он.

В то же время к поддержке Украины присоединился сенатор Крис Мерфи отметил, что это "полный позор для Америки". Сенаторы Рубен Галлего и Брайан Шатц также отметили, что это "позор".

"Позор, позор, позор", - написал Шатц.

Сенатор республиканец Шелдон Уайтхаус также поддержал Украину.

"Наши лидеры ведут себя как марионетки Путина. Отвратительно", - написал он.

Сенатор США Берни Сандерс в свою очередь отметил, что он верит в демократию.

"Трамп отчитывает Зеленского, лидера демократической страны, мужественно борется с российским империализмом. И одновременно объединяется с Путиным, диктатором, который начал самую кровавую за 80 лет войну в Европе. Извините, президент Трамп. Мы верим в демократию, а не в авторитаризм", - подчеркнул он.