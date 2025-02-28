"Вы не одиноки". Европа вступилась за Украину на фоне ссоры Зеленского и Трампа: заявления
Несколько европейских лидеров уже выразили свою поддержку Украине. Это произошло после ссоры американского президента Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Подробнее о том, кто поддержал Украину, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
Польша
После перепалки американского и украинского лидеров польский премьер-министр Дональд Туск в заметке на X отметил, что украинцы не одиноки.
"Дорогой Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки", - подчеркнул он.
Франция
Французский президент Эммануэль Макрон одним из первых отреагировал на ссору между Трампом и Зеленским.
"Мы должны уважать тех, кто воюет", - коротко отреагировал Макрон.
Он подчеркнул, что нельзя забывать, что есть "агрессор и человек, на которого напали".
Германия
В то же время заместитель лидера немецкой партии ХДС Иоганн Вадефул добавил, что Европа не предаст Украину.
"Кадры из Белого дома шокируют. Как можно так ударить в спину президенту оккупированной страны? Свободная Европа не предаст Украину!", - отметил он.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок присоединилась к Вадефулу и также поддержала Украину.
"Украина не одинока. Германия вместе с нашими европейскими союзниками стоит бок о бок с Украиной - и против российской агрессии. Украина может опираться на непоколебимую поддержку со стороны Германии, Европы и других стран. Их защита демократии и их стремление к миру и безопасности является нашим общим", - заявила она.
Испания
Премьер-министр Испании Педро Санчес присоединился к списку европейских лидеров, которые выражают поддержку и солидарность с Украиной после столкновения между Трампом, Вэнсом и Зеленским.
"Украина, Испания с вами", - сказал премьер-министр.
Великобритания
По данным Sky News, позиция Британии "остается неизменной" после срыва переговоров Трампа и Зеленского.
Анонимный источник сказал "посмотрим, что произойдет в ближайшие дни".
По его словам, позиция правительства Британии "непоколебима в поддержке справедливого и прочного мира, который обеспечивает суверенитет и безопасность Украины".
Затем источник повторил позицию премьер-министра Британии Кейра Стармера о том, что "никаких переговоров об Украине без Украины" не может быть и добавил, что Европа должна сыграть свою роль в защите и "усилиться".
Литва
Президент Литвы Гитанас Науседа присоединился к европейским лидерам и также поддержал украинцев.
"Украина, ты никогда не будешь сама", - написал он в заметке на X.
Молдова
Президент Молдовы Майя Санду также прокомментировала разговор Трампа и Зеленского.
"Правда проста. Россия вторглась в Украину. Россия - агрессор. Украина защищает свою свободу и нашу. Мы стоим с Украиной", - написала она в X.
Чехия
Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что его страна также поддерживает Украину и украинский народ.
"Мы с Украиной и на стороне свободного мира!", - подчеркнул он.
Латвия
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс также выступил на стороне Украины, ведь и Украина является жертвой российской агрессии.
"Украина является жертвой российской агрессии. Она борется с войной с помощью многих друзей и партнеров. Мы должны не жалеть усилий для достижения справедливого и длительного мира. Дипломатия иногда является искусством невозможного в сложных обстоятельствах. Латвия поддерживает Украину", - отметил глава страны.
США
В свою очередь сенатор США Адам Шифф назвал Трампа трусом, а Зеленского - героем.
Заметим, что законодатели-демократы выступили в защиту Зеленского, осудив отношение Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса к украинскому президенту после того, как во время встречи в Овальном кабинете лидеры двух стран вступили в бурную перепалку.
В частности лидер меньшинства Чак Шумер, республиканец от штата Нью-Йорк, в заметке к X написал, что "Трамп и Вэнс выполняют грязную работу российского диктатора Владимира Путина".
"Демократы в Сенате никогда не прекратят борьбу за свободу и демократию", - добавил он.
В то же время к поддержке Украины присоединился сенатор Крис Мерфи отметил, что это "полный позор для Америки". Сенаторы Рубен Галлего и Брайан Шатц также отметили, что это "позор".
"Позор, позор, позор", - написал Шатц.
Сенатор республиканец Шелдон Уайтхаус также поддержал Украину.
"Наши лидеры ведут себя как марионетки Путина. Отвратительно", - написал он.
Сенатор США Берни Сандерс в свою очередь отметил, что он верит в демократию.
"Трамп отчитывает Зеленского, лидера демократической страны, мужественно борется с российским империализмом. И одновременно объединяется с Путиным, диктатором, который начал самую кровавую за 80 лет войну в Европе. Извините, президент Трамп. Мы верим в демократию, а не в авторитаризм", - подчеркнул он.
Встреча Зеленского с Трампом
Сегодня, в пятницу, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Соединенные Штаты Америки.
Глава государства уже провел встречу с американскими сенаторами и с президентом США Дональдом Трампом.
Однако во время общения с журналистами между Зеленским и Трампом возникла ссора, которая касалась войны в Украине.
Глава украинского государства напомнил о том, что война в Украине не закончилась, ни при Бараке Обаме, ни при Дональде Трампе, ни при Джо Байдене. Это вызвало резкую реакцию у вице-президента США Джей ди Вэнса, а затем и у Трампа.
Подробнее о встрече Зеленского с Трампом - в материале РБК-Украина.
Заметим, что сейчас украинский президент Зеленский досрочно покинул Белый Дом.
А тем временем американский лидер Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру.
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