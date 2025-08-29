Вэнс: мы хотим защитить территориальную целостность Украины и прекратить убийства
США хотят сохранить территориальную целостность Украины в рамках возможной мирной сделки и не дать России захватить всю ее территорию.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью USA Today заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Вэнс рассказал, что у него и президента США Дональда Трампа было несколько хороших разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вице-президент пообещал, что США продолжат работу ради мира.
"Думаю, по этому вопросу мы довольно согласованы с президентом Зеленским, хотя у нас есть некоторые разногласия. Мы, конечно, хотим защитить территориальную целостность Украины. Мы не хотим, чтобы Россия захватила всю страну. Мы также хотим, чтобы убийства прекратились, и считаем, что война достигла точки, когда русские, продолжая сражаться, на самом деле ничего не добиваются, а украинцы тоже ничего не добиваются", - добавил он.
По словам вице-президента, сейчас лучше всего для всех, в том числе и для США, прекратить убийства и привести все к мирному урегулированию.
Идея Трампа об обмене территориями
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял, что война России против Украины должна завершиться путем "обмена территориями".
Американский лидер заверял, что такой "обмен территориями" будет в пользу обеих сторон.
Также 19 августа президент США заверял, что Украина может получить много земли, которую сейчас контролируют российские оккупанты.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что такой вопрос может обсуждаться только на его встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.