Венс: ми хочемо захистити територіальну цілісність України і припинити вбивства
США хочуть зберегти територіальну цілісність України в рамках можливої мирної угоди і не дати Росії захопити всю її територію.
Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю USA Today заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.
Венс розповів, що у нього і президента США Дональда Трампа було кілька хороших розмов із президентом України Володимиром Зеленським. Віцепрезидент пообіцяв, що США продовжать роботу заради миру.
"Думаю, з цього питання ми доволі узгоджені з президентом Зеленським, хоча в нас є деякі розбіжності. Ми, звичайно, хочемо захистити територіальну цілісність України. Ми не хочемо, щоб Росія захопила всю країну. Ми також хочемо, щоб вбивства припинилися, і вважаємо, що війна досягла точки, коли росіяни, продовжуючи воювати, насправді нічого не домагаються, а українці теж нічого не домагаються", - додав він.
За словами віцепрезидента, зараз найкраще для всіх, зокрема і для США, припинити вбивства і привести все до мирного врегулювання.
Ідея Трампа про обмін територіями
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп кілька разів заявляв, що війна Росії проти України має завершитися шляхом "обміну територіями".
Американський лідер запевняв, що такий "обмін територіями" буде на користь обох сторін.
Також 19 серпня президент США запевняв, що Україна може отримати багато землі, яку зараз контролюють російські окупанти.
Зі свого боку президент України Володимир Зеленський наголошував, що таке питання може обговорюватися тільки на його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.