ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп заявил, что Украина "получит много земли"

Вторник 19 августа 2025 15:37
UA EN RU
Трамп заявил, что Украина "получит много земли" Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент США Дональд Трамп сделал заявление об Украине, отметив, что страна "получит много земли".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа.

По его словам, Украина в конце концов "вернет свою жизнь", перестанет терять людей и "получит много земли".

Он также отметил, что Россия - "мощное военное государство", больше Украины, и "это не та война, которую следовало начинать".

"Нельзя идти против страны, которая в десять раз больше тебя...Сейчас они говорят о Донбассе, но Донбасс, как вы знаете, на 79% принадлежит и контролируется Россией. Они это понимают", - подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп предполагал, что мирное соглашение между РФ и Украиной может потребовать "определенного обмена территориями".

В то же время он говорил, что Украина вернет часть своих территорий.

Вопрос территорий

Ранее спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что Россия якобы пошла на уступки Украине по пяти регионам. Однако конкретики в его словах не было, и на вопрос журналистов он растерялся.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 августа в Брюсселе подчеркнул, что любые территориальные вопросы должны обсуждаться только во время трехсторонней встречи лидеров. Сейчас Москва не демонстрирует признаков готовности к такому формату.

По данным СМИ, Владимир Путин обратился к США с просьбой признать временно оккупированные украинские территории частью России.

Кроме того, он якобы предлагал заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на прекращение боевых действий и выход ВСУ с Донбасса, а также письменно гарантировать, что РФ не нападет на Украину или Европу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Дональд Трамп Война в Украине
Новости
"Гарантии безопасности будут": Зеленский раскрыл дальнейшие шаги после переговоров в Вашингтоне
"Гарантии безопасности будут": Зеленский раскрыл дальнейшие шаги после переговоров в Вашингтоне
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия