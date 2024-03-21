Большой порт Санкт-Петербург прекратил отгрузку селитры на фоне атак беспилотников, - СМИ

Большой порт Санкт-Петербург на фоне атак беспилотников перестал переваливать селитру. Местные власти в будущем планируют вынести перевалку селитры за пределы города, предположительно в Усть-Лугу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Коммерсантъ".
Издание уточняет, что Большой порт Санкт-Петербург в феврале прекратил перевалку селитры. Отмечается, что для порта Петербурга это означает потерю весомых 3 миллионов тонн грузов в год.
"Для порта, который и так находится в непростом положении из-за потери торговых сделок с Европой, это достаточно существенный удар", - говорится в сообщении.
По информации источников, операции приостановлены из-за запрета власти на фоне опасений атак беспилотников, при этом принято решение о вынесении перевалки селитры за пределы города.
В качестве нового места перевалки селитры рассматривается Усть-Луга. Однако, сейчас город не готов принимать селитру, поскольку порту необходима модернизация инфраструктуры.
Следует отметить, что накануне Министерство энергетики РФ признало остановку производства топлива на ряде нефтеперерабатывающих заводов и заявило о поиске способа решить проблему. Это прозвучало на фоне участившихся сообщений об ударах дронов по НПЗ в разных областях.
Ранее сообщалось, что с января Украина усилила атаки на российскую нефтяную инфраструктуру, нанеся удары по крупным нефтеперерабатывающим заводам с целью нанесения ущерба обеспечению российской армии.
Так, к примеру, напомним, что недавно украинские дроны атаковали три нефтеперерабатывающих завода в Самарской области - речь идет о заводах "Роснефти". Также недавно беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.
Кроме того, как сообщали источники РБК-Украина, дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего последовал мощный пожар. На днях стало известно, что украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.
Издание The Insider подсчитало, что в 2024 году произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в девяти регионах РФ. Из них значительные повреждения получили восемь объектов.
Напомним, цены на нефть выросли после ударов украинских дронов по российским НПЗ. Газ в Европе также подорожал из-за "геополитического риска".
Как ранее сообщало Reuters, Путина в войне может остановить лишь падение цен на российскую нефть.
Добавим, недавно Bloomberg писало о том, что удары украинских дронов по российским НПЗ знаменуют новый этап войны.
Более подробно о том, могут ли удары по НПЗ обескровить Россию и помочь Украине на фронте, читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Добавим, недавно Bloomberg писало о том, что удары украинских дронов по российским НПЗ знаменуют новый этап войны .
Более подробно о том, могут ли удары по НПЗ обескровить Россию и помочь Украине на фронте, читайте вматериале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .