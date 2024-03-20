В РФ признали остановку производства на нескольких НПЗ из-за "инцидентов" на заводах

Министерство энергетики РФ признало остановку производства топлива на ряде нефтеперерабатывающих заводов, и заявило о поиске способа решить проблему. Это прозвучало на фоне многочисленных сообщений в последнее время об ударах дронов по НПЗ в разных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство " Интерфекс ".

О самих атаках беспилотников на НПЗ, в том числе о взрывах на объектах, российская пресса в материале не пишет, а называет это "инцидентами".

В публикации подано заявление главы Минэнерго РФ Николая Шульгинова в беседе с представителями СМИ, когда чиновника спросили о действиях по недопущению дефицита топлива "после инцидентов на нескольких НПЗ".

По его словам, ведомство сейчас обсуждает с нефтяными компаниями "возможность нарастить производство топлива на нефтеперерабатывающих заводах, где он не был остановлен, а также возможность изменить график плановых ремонтов".

Шульгинов заверил, что "есть потенциал увеличения выпуска топлива на НПЗ, где не было остановлено производство".

"Обсуждаем с предприятиями корректировку графика плановых ремонтов на НПЗ в связи с инцидентами на ряде заводов", - рассказал глава российского Минэнерго.

Кроме того, он заявил, что дополнительные меры для "стабильного топливообеспечения" связаны, в том числе с увеличением выпуска моторного топлива и снятием логистических ограничений.

Российский министр озвучил прогноз, что объем нефтепереработки в стране-агрессоре "сохраняется на уровне близком к прошлому году", то есть речь идет о 275 миллионах тонн.

Удары по НПЗ в России

Ранее сообщалось, что с января Украина усилила атаки на российскую нефтяную инфраструктуру, нанеся удары по крупным нефтеперерабатывающим заводам с целью нанести ущерба обеспечению российской армии.

Так, к примеру, напомним, что недавно украинские дроны атаковали три нефтеперерабатывающих завода в Самарской области - речь идет о заводах "Роснефти". Также недавно беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.

Кроме того, как сообщали источники РБК-Украина, дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего последовал мощный пожар. На днях стало известно, что украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.

Издание The Insider подсчитало, что в 2024 году произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в девяти регионах РФ. Из них значительные повреждения получили восемь объектов.

Напомним, цены на нефть выросли после ударов украинских дронов по российским НПЗ. Газ в Европе также подорожал из-за "геополитического риска".

Как ранее сообщало Reuters, Путина в войне может остановить лишь падение цен на российскую нефть.

Добавим, недавно Bloomberg писало о том, что удары украинских дронов по российским НПЗ знаменуют новый этап войны.

Более подробно о том, могут ли удары по НПЗ обескровить Россию и помочь Украине на фронте, читайте в материале РБК-Украина.