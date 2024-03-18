Удары дронов по российским НПЗ также вызвали рост цен на газ в Европе, - Bloomberg

Европейские цены на природный газ растут четвертый день подряд. Это вызвано сокращением поставок с завода СПГ во Фрипорте (США) и ударами дронов по российской энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах выросли на 5,2% и достигли 28,5 евро за мегаватт-час (около 320 долларов за тысячу кубометров). Цены растут после падения на 30% с начала года, поскольку трейдеры сосредотачиваются на факторах, которые повлияют на пополнение хранилищ в преддверии следующей зимой.

Одним из факторов роста является сокращение поставок на завод по экспорту СПГ во Фрипорте в Техасе, поскольку некоторые работы продлены до апреля.

Цены на газ также зависят от роста нефтяных контрактов после атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы, которые повышают "геополитическую температуру", сказал Оле Слот Хансен, глава сырьевого отдела стратегии Saxo Bank A/S. По его словами, ситуация в Фрипорте и атаки Украины "на российскую энергетическую инфраструктуру, вероятно, являются основными движущими силами".

Цены на нефть

Цены на нефть Brent 18 марта колеблются чуть ниже отметки в 86 долларов за баррель, продолжая рост прошлой недели, поскольку Украина усилила атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, сообщает Reuters.

"Удары по российским НПЗ добавили премию за риск нефти на 2-3 доллара за баррель на прошлой неделе, и эта цифра остается в силе, поскольку мы начинаем эту неделю с новых атак на выходных", - сказала Вандана Хари, основатель компании по анализу нефтяного рынка Vanda Insights.

Анализ агентства Reuters показал, что в первом квартале в результате атак остановилось около 7% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Нефтеперерабатывающие комплексы перерабатывают и экспортируют сорта нефти на несколько рынков, включая Китай и Индию.

Удары по НПЗ

Издание The Insider подсчитало, что в 2024 году произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в девяти регионах РФ. Из них значительные повреждения понесли восемь объектов.

Подробнее о том, могут ли удары по НПЗ обескровить Россию и помочь Украине на фронте, читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, теплая зима и рекордные запасы обвалили цены на газ. В начале февраля цены на газ в Европе упали до минимума почти за три года. Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах достигли 22,5 евро за мегаватт-час (около 250 долларов за тысячу кубометров).