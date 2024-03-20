Удары украинских дронов по российским НПЗ знаменуют новый этап войны, - Bloomberg

Борьба Украины против российского вторжения вступила в новую фазу. Дроны украинского производства атакуют нефтяные объекты России на глубине до 2 тысяч километров.

В этом году были успешно атакованы как минимум девять крупных нефтеперерабатывающих заводов. В настоящее время, по некоторым оценкам, выведено из строя 11% общей мощности РФ. Поскольку конфликт на линии фронта сместился в пользу Москвы, кампания с использованием дронов становится ключевым элементом обороны Украины - как по своему символизму, так и по стратегическим целям, отмечет Bloomberg.

Это дает Киеву возможность проникнуть вглубь российской территории и нанести удар по отрасли, которая имеет решающее значение для военных усилий Кремля, обеспечивая как поставки топлива для его вооруженных сил, так и приток нефтедолларов в его казну.

"Россия - это автозаправка с армией, и мы намерены уничтожить эту автозаправку, - заявил в интервью Франсиско Серра-Мартинс, соучредитель и главный исполнительный директор производителя дронов Terminal Autonomy. - Мы собираемся сосредоточиться на том, где это ударит сильнее всего, а именно на финансовых ресурсах".

Несмотря на то, что кампания с использованием дронов становится историей успеха для украинских вооруженных сил (что крайне необходимо после серии успехов России на поле боя), она является потенциальным джокером для мировых рынков и западных союзников Киева. Международные цены на нефть в последние дни неуклонно росли на фоне растущих опасений, что атаки, которые до сих пор в значительной степени наносили истощающий ущерб, могут однажды привести к разрушению крупного экспортного объекта.

Всего шесть недель назад правительство в Киеве создало Силы беспилотных систем - подразделение, специализирующееся на дронах. К этому моменту вооруженные силы Украины уже применили эту технологию с большим успехом, уничтожив несколько судов Черноморского флота России и повредив нефтяной объект на Балтийском море.

"Дроны - беспилотные системы - доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и на море, - заявил 6 февраля президент Владимир Зеленский. - Масштабное уничтожение оккупантов и их техники - это также прерогатива дронов".

К середине февраля в результате атак дронов были повреждены пять нефтеперерабатывающих заводов. Сразу после этого Россия запретила экспорт бензина с 1 марта по 31 августа, чтобы обеспечить достаточные внутренние поставки в преддверии сезонного роста спроса.

"Украинские лидеры, кажется, чувствуют, что, даже если они продолжат обороняться, они должны иметь возможность продолжать причинять боль России", - сказал Питер Шредер, бывший старший аналитик по России в ЦРУ США. То, что началось как во многом символическая попытка, особенно прошлогодняя атака беспилотников на Кремль, превратилось в "согласованную кампанию по нанесению ущерба стратегической цели".

По словам производителей дронов, опрошенных Bloomberg, этот успех дался нелегко. Дроны должны были быть спроектированы таким образом, чтобы преодолевать сложные российские возможности постановки помех, используя навигацию по местности или визуальное позиционирование, которые не требуют какой-либо электронной связи после запуска. Им необходимо действовать на расстоянии до 1000 километров, а также нести достаточно большую полезную нагрузку, чтобы нанести значительный ущерб объектам, которые были построены так, чтобы быть устойчивыми.

Вторая волна

Кампания украинских дронов показывает, что "мы не ограничиваемся исключительно линией фронта, но мы также выполняем свои задачи на море и в глубоком тылу врага, - заявил Bloomberg 12 марта глава СБУ Василий Малюк. - Мы не собираются останавливаться".

В тот же день началась вторая волна атак дронов, нанесших ущерб некоторым крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам России - "Норси" в Нижнем Новгороде и Рязани под Москвой. Несмотря на несколько попыток, беспилотнику не удалось нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу "Сургутнефтегаза" в Киришах - ключевому объекту на побережье Балтийского моря, производящему топливо в основном на экспорт.

Шквал атак вызвал рост цен на бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, хотя стоимость топлива на АЗС внутри России практически не изменилась. Стране, возможно, придется направить больше сырой нефти на экспорт из-за влияния на темпы ее переработки, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра энергетики Павла Сорокина.

За пределами России нефтяной рынок продемонстрировал лишь скромную реакцию на атаки дронов, несмотря на статус страны как крупного экспортера. Фьючерсы на сырую нефть выросли на фоне ощущения растущего геополитического риска. Хотя базовые европейские цены на дизельное топливо также выросли, они остаются ниже уровня, наблюдавшегося в феврале, в разгар нападений хуситов на судоходство в Красном море.

Ситуация может измениться, если украинским беспилотникам удастся вывести Кириши из строя, потенциально лишив производства около 150 тысяч баррелей дизельного топлива в день, в первую очередь предназначенного для экспорта. Рынки сырой нефти могут испытать еще большую нестабильность, если Киев начнет атаковать основные терминалы экспорта нефти России в Балтийском или Черном морях.

"Если бы Украина хотела усилить давление на российские доходы от переработки нефти, она бы нацелилась на инфраструктуру ключевых терминалов для экспорта продукции в портах Приморск или Новороссийск, - сказал Марк Уильямс, директор по исследованиям в консультанте Wood Mackenzie. - Однако это окажет дальнейшее давление на отношения с западными союзниками, поскольку влияние на мировые цены на нефть и нефтепродукты будет существенным".

На данный момент кампания украинских дронов сосредоточена исключительно на оказании экономического воздействия внутри России, ограничивая способность страны перерабатывать сырую нефть в топливо и ослабляя ее противовоздушную оборону.

"По сути, это новая форма войны на истощение, когда эти системы развертываются в огромных количествах против стратегических объектов", - сказал Серра-Мартинс из Terminal Autonomy, американской компании с производственными мощностями в Украине, которая была основана в прошлом году. Дроны спроектированы так, чтобы быть недорогими и одноразовыми, а это означает, что ракеты российских систем ПВО могут стоить до 40 раз дороже, чем самолет, на который они нацелены.

По его словам, даже если дроны будут сбиты, это все равно будет экономической победой.

У атак также есть психологическая цель, сказал другой производитель дронов, пожелавший остаться неизвестным. Московская пропаганда пытается заставить своих граждан забыть, что страна находится в состоянии войны, но длинные очереди на заправочных станциях привнесут реальность конфликта в их повседневную жизнь, сказал этот человек.

Хотя российские губернаторы часто первыми комментируют атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы в своих официальных аккаунтах в Telegram, власти предприняли согласованные усилия, чтобы свести к минимуму любое воздействие на широкие слои населения. В нескольких регионах людей попросили не снимать атаки дронов и не фотографировать ущерб, который они причиняют. Правительство Ленинградской области дошло до того, что запретило подобные видео и снимки, хотя наказание за нарушение распоряжения пока не определено.

Москва обдумывает план, призванный облегчить развертывание оборонительных сооружений военного уровня на своих нефтеперерабатывающих заводах. В их число могут входить ракетные комплексы "Панцирь".

Стратегическое воздействие

Дроны становятся все более важным элементом военной стратегии Украины, но они не могут заменить современное оружие НАТО, по мнению нескольких известных бизнесменов, которые помогают финансировать их покупку.

Киеву приходится полагаться на эти беспилотные аппараты, поскольку его союзники не хотят предоставлять ракеты большой дальности, способные уничтожать цели в глубине России, опасаясь эскалации. Вдобавок ко всему, из-за многомесячной задержки американской военной помощи в Конгрессе в размере 60 млрд долларов Украине все больше не хватает даже основных боеприпасов, таких как артиллерийские снаряды, перед лицом недавних наступлений России.

"Кампания против российской энергетической инфраструктуры показывает, что Киев может продолжать причинять некоторую боль, - сказал Шредер, бывший аналитик ЦРУ, который сейчас является старшим научным сотрудником Центра новой американской безопасности в Вашингтоне. - Но вряд ли это окажет стратегическое влияние на ход войны".

Россия также производит собственные крылатые ракеты и беспилотники дальнего действия, в том числе разработанный Ираном "Шахед", который она использует для нанесения ударов по гражданской и военной инфраструктуре на Украине. Зеленский заявил, что на этой неделе только за март было запущено более 320 шахедов.

Спустя более чем два года после вторжения России в Украину, несмотря на военные неудачи на линии фронта и нестабильную поддержку со стороны западных союзников, успех атак украинских нефтеперерабатывающих заводов позволяет предположить, что кампания дронов будет продолжаться.

"Эти недели продемонстрировали многим, что у российской военной машины есть уязвимые места, до которых мы можем добраться с помощью нашего оружия, - заявил Зеленский 16 марта. То, на что способны наши собственные беспилотники, - это настоящий украинский потенциал большой дальности. Украина теперь всегда будет иметь ударную группировку в небе".

С каждым месяцем в этом году вооруженные силы Киева будут иметь все больше беспилотных транспортных средств, действующих на территории России, заявил Михаил Федоров, министр цифровой трансформации страны, в чьи обязанности также входит контроль над производством дронов.

"Это будет беспрецедентное количество дронов дальнего действия", - сказал Федоров.

Удары дронов по НПЗ

С января Украина усилила атаки на российскую нефтяную инфраструктуру, нанеся удары по крупным нефтеперерабатывающим заводам с целью нанести ущерб обеспечению российской армии.

Издание The Insider подсчитало, что в 2024 году произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в девяти регионах РФ. Из них значительные повреждения получили восемь объектов.

Подробнее о том, могут ли удары по НПЗ обескровить Россию и помочь Украине на фронте, читайте в материале РБК-Украина.