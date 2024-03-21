Великий порт Санкт-Петербург припинив відвантаження селітри на тлі атак безпілотників, - ЗМІ

Видання уточнює, що Великий порт Санкт-Петербург у лютому припинив перевалку селітри. Зазначається, що для порту Петербурга це означає втрату вагомих 3 мільйонів тонн вантажів на рік.

"Для порту, який і так перебуває в непростому становищі через втрату торговельних операцій з Європою, це досить істотний удар", - йдеться в повідомленні.

За інформацією джерел, операції припинено через заборону влади на тлі побоювань атак безпілотників, при цьому ухвалено рішення про винесення перевалки селітри за межі міста.

Як нове місце перевалки селітри розглядається Усть-Луга. Втім наразі місто не готове приймати селітру, оскільки порту необхідна модернізація інфраструктури.

Варто зауважити, що напередодні Міністерство енергетики РФ визнало зупинку виробництва палива на низці нафтопереробних заводів, та заявило про пошук способу вирішити проблему. Це прозвучало на тлі повідомлень, що почастішали, про удари дронів по НПЗ у різних областях.