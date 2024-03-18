Путина может остановить только падение цен на нефть, - Reuters

Владимир Путин готов продолжать войну на истощение против Украины. Хотя российский народ тоже страдает, этой боли недостаточно, чтобы заставить вновь избранного президента изменить курс.

Как отмечается в материале, Путин мог бы пересмотреть свое решение, если бы Запад смог сократить нефтяные доходы России.

Даже если поступления от углеводородов останутся на прежнем уровне, российскому правительству придется давить на своих граждан. Экономика перегревается, поскольку Путин, который только что получил новый шестилетний срок для продления своего 24-летнего правления, вкладывает все больше денег в войну. Расходы на оборону, которые в этом году заложены в бюджете на сумму 118 млрд долларов, утроились с начала войны. Инфляция составляет 7,7%.

Центральный банк поднял процентные ставки до 16% и заявил, что официальная стоимость заимствований должна будет оставаться высокой в течение "длительного периода", чтобы снизить инфляцию до целевого показателя в 4%. Правительство ввело контроль за движением капитала, чтобы поддержать рубль.

Правительству также необходимо будет принять фискальные меры, чтобы привести внутреннее потребление в соответствие с производством. На первом месте в списке, скорее всего, окажется повышение налогов, ориентированное на более богатых людей и компании. Путин уже дал об этом сигнал. Хотя такие решения будут непопулярны среди некоторых, он не встретит сопротивления

Пушки вместо масла

Путин хвастается, что в прошлом году рост экономики России составил 3,6%, что больше, чем у любой из богатых демократий "Большой семерки", поддерживающих Украину. ВВП вырастет на 2,6%, этом году и 1,1% в следующем году, прогнозирует Международный валютный фонд.

Но основная картина не так хороша, как говорят цифры. Во-первых, военная экономика по своей природе не производит товаров, которые могут потреблять обычные люди. Поскольку правительство направляет большую часть национального дохода на производство танков и снарядов, на потребительские товары и услуги будет меньше денег, говорит Тим Эш, стратег RBC BlueBay Asset Management.

Правительство защитило население от экономических издержек войны, совершив рейдерство в своем фонде национального благосостояния для финансирования дефицита бюджета, который составлял 3,7% ВВП в прошлом году. Но это нестабильно, поскольку ликвидные активы фонда упали более чем вдвое с тех пор, как Путин вторгся в Украину два года назад, и сейчас составляют всего 2,7% национального дохода. Так или иначе, военная экономика вытеснит невоенные расходы. Это произойдет за счет повышения налогов, инфляции, высоких процентных ставок и сокращения расходов.

Более того, война наносит ущерб среднесрочным перспективам России. Западные санкции лишают ее передовых технологий. Производительность труда, которую Путин мечтает повысить, в первый год войны упала на 3,6%. Инвестиции упали до 19,7% ВВП в 2022 году с 21,4% в 2017 году.

По данным правительства США, около 315 тысяч российских военнослужащих погибли или получили ранения, тогда как независимое издание Re:Россия оценивает, что более 800 тысяч человек покинули страну к июлю прошлого года. Эта утечка мозгов молодых и образованных людей является еще одним тормозом для экономики.

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Хотя экономика, похоже, находится в состоянии стагнации, президент РФ не сталкивается с какими-либо внутренними финансовыми ограничениями, препятствующими продолжению войны. И при этом он пока не находится под какими-либо внешними ограничениями.

Путину удалось выдержать, поскольку Россия по-прежнему много зарабатывает на углеводородах. Несмотря на то, что союзники Украины наложили эмбарго на ее нефть, а Европа нашла альтернативу ее газу, в 2023 году Россия имела профицит текущего счета в размере 51 млрд долларов. Хотя этот показатель меньше рекордных 238 млрд долларов в предыдущем году, Москва все еще находится в плюсе.

Ситуация может измениться, если союзники Украины смогут снизить экспортные доходы России настолько, что она окажется в дефиците, говорит Джейкоб Нелл, старший научный сотрудник Киевской школы экономики. Он утверждает, что Россия, а до нее Советский Союз, столкнулись с кризисом, когда текущий счет стал отрицательным.

Поскольку при необходимости Россия могла бы немного сократить импорт, по оценкам Нелла, экспорт должен упасть примерно на 80 млрд долларов, прежде чем Путину придется принять крайние меры для стабилизации экономики. Около 30 млрд долларов из этой суммы могут быть получены за счет ужесточения газового эмбарго, а также ограничений на экспорт удобрений и металлов, таких как никель. Но основная часть расходов должна быть получена за счет снижения цены, которую Москва получает за свою нефть, до 50 долларов за баррель.

Это легче сказать, чем сделать. В конце 2022 года страны "Большой семерки" и другие союзники ввели ценовой лимит на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Однако нефть марки Urals торгуется на уровне около 71 доллара за баррель, что примерно на 14 долларов ниже цены сорта Brent. Хотя Соединенные Штаты ужесточили санкции в отношении танкеров, нарушающих ценовой предел, Россия может частично обойти их, используя свой собственный флот.

Союзникам Украины может повезти, если мировые цены на нефть резко упадут. Без этого им потребуются гораздо более жесткие меры, чтобы снизить цену, которую Россия получает за свою нефть, до 60 долларов, не говоря уже о 50 долларах.

Ключом к достижению этой цели будет убедить Индию, крупнейшего импортера российской морской нефти, перестать платить цену выше установленного предела, говорит Нелл. Тогда страна могла бы получить выгоду от более дешевой нефти, а ее нефтепереработчики могли бы увеличить свои прибыли.

Проблема в том, что Россия может отказаться продавать нефть по таким низким ценам и вместо этого ограничить добычу. Это приведет к росту мировых цен на нефть, что нанесет ущерб Индии, а также союзникам Украины. Хотя сокращение поставок нефти нанесет ущерб России, Путин, возможно, будет готов на какое-то время пойти на риск, если высокие цены на нефть повысят шансы Дональда Трампа на победу на ноябрьских президентских выборах в США.

Союзники Украины пока не готовы идти на необходимый риск, чтобы сокрушить доходы России. Пока они этого не сделают, у Путина не будет финансовой причины прекращать борьбу, отмечается в материале Reuters.