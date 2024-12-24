Реформа календаря не закончилась: глава УГКЦ назвал праздник, который может сменить дату

Переход Украинской греко-католической церкви на новый календарь прошел очень успешно. Но реформа еще не закончилась, и остался вопрос с Пасхой.

Об этом глава УКГЦ Святослав сказал в интервью РБК-Украина .

"Реформа в нашей церкви пришла удивительно спокойно и единодушно", - сказал он.

По его словам, перед переходом на новый календарь 95% опрошенных приходов "хотели реформы, даже сетовали, почему так поздно".

По состоянию на сейчас из всех общин УКГЦ в Украине, только один приход в Харьковской области попросил отсрочку, а остальные все перешли.

"Знаете, это было ощущение небывалого единодушия. Когда наш народ почувствовал, что все же церковные деятели являются их лидерами, а мы имели ощущение, что народ за нами идет", - сказал он.

Дата Пасхи

В то же время, как отметил Святослав, реформы не закончились. "Есть вопрос реформы пасхалии. Потому что мы хотим не только Рождество праздновать, скажем так, со всем миром, но тоже и Пасху. Пасха - это главный христианский праздник. Наша церковь сегодня оказалась в такой ситуации, что Рождество мы празднуем все вместе, а Пасху - по-разному", - рассказал Святослав.

Глава УКГЦ отметил, что есть часть церкви за рубежом, которая празднует Пасху с Латинской церковью, "а мы в Украине, согласно принципу поиска единства с православными братьями, решили праздновать дальше с ними".

Святослав рассказал, что на эту тему он имел очень интересный разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем буквально месяц назад, и с Папой Франциском.

"Чувствуется, что следующий год будет толчком для дискуссии на вселенском уровне о необходимости и возможности реформы, совместной реформы Пасхалии. Но есть такое ощущение, что мы еще в начале очень долгого процесса", - добавил глава УКГЦ.