ua en ru
Вт, 24 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Реформа календаря не закончилась: глава УГКЦ назвал праздник, который может сменить дату

Украина, Вторник 24 декабря 2024 09:15
UA EN RU
Реформа календаря не закончилась: глава УГКЦ назвал праздник, который может сменить дату Фото: глава УКГЦ Святослав (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Переход Украинской греко-католической церкви на новый календарь прошел очень успешно. Но реформа еще не закончилась, и остался вопрос с Пасхой.

Об этом глава УКГЦ Святослав сказал в интервью РБК-Украина.

"Реформа в нашей церкви пришла удивительно спокойно и единодушно", - сказал он.

По его словам, перед переходом на новый календарь 95% опрошенных приходов "хотели реформы, даже сетовали, почему так поздно".

По состоянию на сейчас из всех общин УКГЦ в Украине, только один приход в Харьковской области попросил отсрочку, а остальные все перешли.

"Знаете, это было ощущение небывалого единодушия. Когда наш народ почувствовал, что все же церковные деятели являются их лидерами, а мы имели ощущение, что народ за нами идет", - сказал он.

Дата Пасхи

В то же время, как отметил Святослав, реформы не закончились. "Есть вопрос реформы пасхалии. Потому что мы хотим не только Рождество праздновать, скажем так, со всем миром, но тоже и Пасху. Пасха - это главный христианский праздник. Наша церковь сегодня оказалась в такой ситуации, что Рождество мы празднуем все вместе, а Пасху - по-разному", - рассказал Святослав.

Глава УКГЦ отметил, что есть часть церкви за рубежом, которая празднует Пасху с Латинской церковью, "а мы в Украине, согласно принципу поиска единства с православными братьями, решили праздновать дальше с ними".

Святослав рассказал, что на эту тему он имел очень интересный разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем буквально месяц назад, и с Папой Франциском.

"Чувствуется, что следующий год будет толчком для дискуссии на вселенском уровне о необходимости и возможности реформы, совместной реформы Пасхалии. Но есть такое ощущение, что мы еще в начале очень долгого процесса", - добавил глава УКГЦ.

Напомним, в прошлом году Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церкви перешли на новый церковный календарь. Большинство праздников получили новую дату, в частности Рождество празднуют 25 декабря вместо 7 января. В то же время это не касается переходных праздников, даты которых меняется ежегодно, в частности Пасхи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники
NEWS
За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1630 солдат и 9 танков, - ВСУ
За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1630 солдат и 9 танков, - ВСУ
DAILY
Пять сценариев войны. Чего ждать на фронте в 2025 году и возможны ли переговоры с РФ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пять сценариев войны. Чего ждать на фронте в 2025 году и возможны ли переговоры с РФ