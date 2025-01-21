Церковные праздники в феврале по новому календарю: полный список

Текущий 2025 год не является високосным, поэтому в феврале - 28 дней. Среди праздников, которые украинцы будут отмечать в этот период по новоюлианскому церковному календарю, будет, в частности, Сретение Господне.

РБК-Украина рассказывает, какие именно праздники приходятся на последний месяц зимы.

Церковные праздники в феврале по новому календарю Сегодня Православная Церковь Украины живет по новоюлианскому церковному календарю. Согласно ему, на каждый день февраля приходится упоминание о тех или иных святых. Некоторые же дни в последний месяц зимы будут по-особенному праздничными. 1 февраля (суббота) - предпраздник Сретения Господня, день святого мученика Трифона. 2 февраля (воскресенье) - праздник Сретения Господня - Сретение Господа нашего Иисуса Христа. Сретение Господне в феврале 2025 года (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar) 3 февраля (понедельник) - послепраздник Сретения Господня, день праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. Эта дата является также церковным памятным днем - интронизации Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины, предстоятеля Православной Церкви Украины (ПЦУ) Епифания. 4 февраля (вторник) - день памяти преподобного Исидора Пилусиотского. 5 февраля (среда) - день памяти святой мученицы Агафьи, святителя Феодосия (архиепископа Черниговского). 6 февраля (четверг) - день памяти преподобного Вукола (епископа Смирнского). 7 февраля (пятница) - день памяти преподобного Парфения (епископа Лампсакийского). 8 февраля (суббота) - день памяти великомученика Федора Стратилата, святого пророка Захарии Серповидца. 9 февраля (воскресенье) - воскресенье про мытаря и фарисея, отдание праздника Сретения Господня, день памяти святого мученика Никифора из Антиохии Сирийской. Воскресенье про мытаря и фарисея (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar) 10 февраля (понедельник) - день памяти священномученика Харлампия. Эта дата - начало общницы мытаря и фарисея. Речь идет о неделе, когда Церковь отменяет пост (в среду и пятницу), поэтому верующим разрешается потреблять мясо и молочные продукты. Общее время от воскресенья мытаря и фарисея до воскресенья блудного сына (16 февраля) отличается особым благословением. Такая неделя считается периодом отдыха, покоя, радости, самопознания и развития - для восстановления баланса в духовной жизни. 11 февраля (вторник) - день памяти священномученика Власия (епископа Севастийского). 12 февраля (среда) - день памяти святителя Мелетия (архиепископа Антиохийского). 13 февраля (четверг) - день памяти преподобного Мартиниана, благоверного князя Константина Острожского. 14 февраля (пятница) - день памяти равноапостольного Кирилла (учителя славянского), преподобного Авксентия. 15 февраля (суббота) - день памяти апостола Онисима, преподобного Пафнутия (затворника). 16 февраля (воскресенье) - воскресенье про блудного сына, день памяти святых мучеников Памфила, Валента, Павла Порфирия и других. Эта дата - завершение общницы мытаря и фарисея. Воскресенье про блудного сына (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar) 17 февраля (понедельник) - день памяти великомученика Федора Тирона, праведной Мариамны. 18 февраля (вторник) - день памяти святителя Льва (папы Римского), святителя Агапита. 19 февраля (среда) - день памяти святых апостолов Архипа и Филимона. 20 февраля (четверг) - день памяти преподобного Льва (епископа Катанского), благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, преподобного Агафона (чудотворца). 21 февраля (пятница) - день памяти преподобного Тимофея, святителя Евстафия (архиепископа Антиохийского). 22 февраля (суббота) - суббота мясопустная (или вселенская родительская суббота, посвященная особому поминовению всех без исключения почивших православных христиан). Суббота мясопустная, поминальная (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar) 23 февраля (воскресенье) - воскресенье мясопустное, о Страшном суде. 24 февраля (понедельник) - неделя сырная (масленичная), первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. Эта дата - первый день празднования Масленицы в 2025 году. 25 февраля (вторник) - день памяти святителя Тарасия (архиепископа Константинопольского). 26 февраля (среда) - день памяти святителя Порфирия (архиепископа Газского). 27 февраля (четверг) - день памяти преподобного Прокопия Декаполита (исповедника). 28 февраля (пятница) - день памяти святителя Арсения Мациевича (митрополита Ростовского), преподобного Василия (исповедника).