Церковные праздники в феврале по новому календарю: полный список
Текущий 2025 год не является високосным, поэтому в феврале - 28 дней. Среди праздников, которые украинцы будут отмечать в этот период по новоюлианскому церковному календарю, будет, в частности, Сретение Господне.
РБК-Украина рассказывает, какие именно праздники приходятся на последний месяц зимы.
Церковные праздники в феврале по новому календарю
Сегодня Православная Церковь Украины живет по новоюлианскому церковному календарю. Согласно ему, на каждый день февраля приходится упоминание о тех или иных святых. Некоторые же дни в последний месяц зимы будут по-особенному праздничными.
1 февраля (суббота) - предпраздник Сретения Господня, день святого мученика Трифона.
2 февраля (воскресенье) - праздник Сретения Господня - Сретение Господа нашего Иисуса Христа.
Сретение Господне в феврале 2025 года (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)
3 февраля (понедельник) - послепраздник Сретения Господня, день праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.
Эта дата является также церковным памятным днем - интронизации Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины, предстоятеля Православной Церкви Украины (ПЦУ) Епифания.
4 февраля (вторник) - день памяти преподобного Исидора Пилусиотского.
5 февраля (среда) - день памяти святой мученицы Агафьи, святителя Феодосия (архиепископа Черниговского).
6 февраля (четверг) - день памяти преподобного Вукола (епископа Смирнского).
7 февраля (пятница) - день памяти преподобного Парфения (епископа Лампсакийского).
8 февраля (суббота) - день памяти великомученика Федора Стратилата, святого пророка Захарии Серповидца.
9 февраля (воскресенье) - воскресенье про мытаря и фарисея, отдание праздника Сретения Господня, день памяти святого мученика Никифора из Антиохии Сирийской.
Воскресенье про мытаря и фарисея (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)
10 февраля (понедельник) - день памяти священномученика Харлампия.
Эта дата - начало общницы мытаря и фарисея. Речь идет о неделе, когда Церковь отменяет пост (в среду и пятницу), поэтому верующим разрешается потреблять мясо и молочные продукты.
Общее время от воскресенья мытаря и фарисея до воскресенья блудного сына (16 февраля) отличается особым благословением. Такая неделя считается периодом отдыха, покоя, радости, самопознания и развития - для восстановления баланса в духовной жизни.
11 февраля (вторник) - день памяти священномученика Власия (епископа Севастийского).
12 февраля (среда) - день памяти святителя Мелетия (архиепископа Антиохийского).
13 февраля (четверг) - день памяти преподобного Мартиниана, благоверного князя Константина Острожского.
14 февраля (пятница) - день памяти равноапостольного Кирилла (учителя славянского), преподобного Авксентия.
15 февраля (суббота) - день памяти апостола Онисима, преподобного Пафнутия (затворника).
16 февраля (воскресенье) - воскресенье про блудного сына, день памяти святых мучеников Памфила, Валента, Павла Порфирия и других.
Эта дата - завершение общницы мытаря и фарисея.
Воскресенье про блудного сына (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)
17 февраля (понедельник) - день памяти великомученика Федора Тирона, праведной Мариамны.
18 февраля (вторник) - день памяти святителя Льва (папы Римского), святителя Агапита.
19 февраля (среда) - день памяти святых апостолов Архипа и Филимона.
20 февраля (четверг) - день памяти преподобного Льва (епископа Катанского), благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, преподобного Агафона (чудотворца).
21 февраля (пятница) - день памяти преподобного Тимофея, святителя Евстафия (архиепископа Антиохийского).
22 февраля (суббота) - суббота мясопустная (или вселенская родительская суббота, посвященная особому поминовению всех без исключения почивших православных христиан).
Суббота мясопустная, поминальная (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)
23 февраля (воскресенье) - воскресенье мясопустное, о Страшном суде.
24 февраля (понедельник) - неделя сырная (масленичная), первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
Эта дата - первый день празднования Масленицы в 2025 году.
25 февраля (вторник) - день памяти святителя Тарасия (архиепископа Константинопольского).
26 февраля (среда) - день памяти святителя Порфирия (архиепископа Газского).
27 февраля (четверг) - день памяти преподобного Прокопия Декаполита (исповедника).
28 февраля (пятница) - день памяти святителя Арсения Мациевича (митрополита Ростовского), преподобного Василия (исповедника).
Напомним, с 1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский календарь, поэтому все "непереходящие" праздники (с неподвижными датами) сместились на 13 дней раньше.
Между тем глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав сообщил, что реформа календаря до сих пор полностью не закончилась, ведь есть еще один праздник, который может изменить дату.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2025, пресс-служба Православной Церкви Украины.
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