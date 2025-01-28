Единая дата Пасхи. Патриарх Варфоломей сказал, готов ли к диалогу с Ватиканом

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что современный мир становится все более разобщенным. Поэтому каждому из нас необходимо "строить мосты мира и единства", "кооперации и сотрудничества".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Константинопольской православной церкви во время выступления во Дворце Европы в день открытия зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Что сказал Варфоломей во время выступления в ПАСЕ

Предстоятель Вселенского патриархата Константинополя - Варфоломей - выступил в первый день зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), 27 января.

Он подчеркнул, что люди - социальные существа, которые "делятся миром и ресурсами планеты", живя в "глобальном сообществе", выходящем за рамки национальных, политических, религиозных, расовых или культурных границ.

"Этическое осознание зависит не только от наших религиозных убеждений, но и от общего достоинства всех людей. В этом контексте дальновидная и одновременно реалистичная перспектива религии может сыграть жизненно важную роль", - считает патриарх.

Варфоломей отметил, что "Вселенский Патриархат является живым доказательством того, что разные культуры и разные веры могут сосуществовать в солидарности и мире".

В своей речи он вспомнил также и о войне в Украине, подчеркнув, что весь мир видит ежедневную борьбу украинского народа за независимость от угнетения и религиозную свободу.

"А предоставление и признание автокефалии Православной Церкви Украины продемонстрировало, что древние канонические принципы могут решать современные проблемы в разделенном мире", - добавил патриарх Константинопольский.

По его словам, поддержка Церквей в кризисе выходит за рамки просто моральной или духовной.

"Развитие и зрелость ПЦУ демонстрируют, как солидарность и единство работают на практике, а не только в теории", - сказал Варфоломей и напомнил, что "канонический порядок и пастырская опека могут исцелить разделения и вековые раны".

Патриарх Варфоломей во время выступления в ПАСЕ (скриншот: youtube.com/@PACE_CoE)

Согласно информации корреспондента Укринформа, находясь в ПАСЕ Святейший Вселенский патриарх сообщил также, что открыт к диалогу с Ватиканом насчет согласования общей даты празднования Пасхи.

"Недавние обмены между Церквами Рима и Константинополя привели к более тесным церковным отношениям. Вселенский Патриархат одинаково предан продвижению христианского единства не только через богословский диалог, но и через оживленные дискуссии об общей дате Пасхи", - подчеркнул он.

Варфоломей добавил, что совместное празднование исторического юбилея Никеи в мае (куда Папа Римский Франциск должен совершить паломничество), должно "вдохновить на свежий богословский разговор, а также на восстановление христианского сотрудничества".

Во время выступления в ПАСЕ патриарх Константинопольский отметил также, что церкви и религиозные сообщества не только играют ключевую роль в личной или духовной жизни людей, но и имеют решающую роль в мобилизации институтов и обществ на разных уровнях.

"Давайте строить мир, в котором молитва Христа за единство будет наконец осуществлена... Мы можем изменить мир к лучшему. Мы можем принести больше исцеления его людям. Мы можем дать новую надежду, если все мы - политические и религиозные лидеры - будем работать вместе для достижения общей цели, а именно: оставить лучший мир для наших детей, чем тот, который мы унаследовали или создали", - подытожил он.