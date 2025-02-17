Когда украинцы будут праздновать Пасху в 2025 году: точная дата

Светлое Христово Воскресение (или Пасху) в 2025 году все украинцы будут отмечать в один день. Речь идет и о православных, и о католиках.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Когда украинцы будут праздновать Пасху в 2025 году

Традиции чествования Светлого Христова Воскресения передаются среди украинцев из поколения в поколение. К праздничному дню в домах проводят генеральные уборки, пекут куличи, красят яйца и готовят щедрый стол.

Для вычисления даты этого праздника все христиане пользуются главным правилом: Пасху отмечают в первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после дня весеннего равноденствия (21 марта).

В Православной Церкви Украины ранее объясняли также, что дата празднования Пасхи является общей и для тех, кто придерживается старого (юлианского) церковного календаря, и для тех, кто живет по новому (новоюлианскому).

"Ведь календарная традиция по исчислению Пасхалии является общей для всех Поместных Православных Церквей", - уточнили в ПЦУ.

В то же время православные и католики используют для расчета даты Пасхи разные пасхалии, поэтому не всегда празднуют это важное событие в один день (последний раз все христиане отмечали торжество вместе 16 апреля 2017 года).

В этом же году дата Светлого Христова Воскресения совпадает для всех христиан. Пасху украинцы будут отмечать в воскресенье, 20 апреля.

Пасха в Украине в 2025 году (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Стоит отметить, что с 1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский календарь, поэтому все "непереходящие" праздники (с неподвижными датами) сместились на 13 дней раньше.

Переход Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) на новый календарь, по словам главы УГКЦ и Верховного архиепископа Киево-Галицкого, Блаженнейшего Святослава, также прошел успешно.

В то же время он отметил, что реформа календаря в Украине до сих пор полностью не закончилась, ведь еще "есть вопрос реформы пасхалии" и совместного празднования Пасхи.

Папа Римский Франциск во время проповеди 25 января 2025 года (по случаю празднования Обращения святого Павла) призвал христиан со всего мира установить единую дату празднования Светлого Христова Воскресения - Пасхи.

Несколько позже Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что современный мир становится все более разобщенным и сказал, готов ли к диалогу с Ватиканом.