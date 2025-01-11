Масленица-2025. Точная дата праздника в Украине по новому календарю
Для того, чтобы вычислить дату празднования Масленицы, нужно воспользоваться действующим церковным календарем, по которому живет Православная Церковь Украины (ПЦУ).
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
Когда украинцы будут праздновать Масленицу по новому календарю
Масленица (Масница или Колодий) - это древний восточнославянский (в том числе и украинский) праздник, символизирующий прощание с зимой и пробуждение, приход весны.
Со временем Масленица получила "привязку" к церковному календарю и стала своеобразной подготовкой к длинному многодневному Великому посту - особому периоду, установленному для усиленного сосредоточения человека на духовной жизни, борьбе с грехами и преодолении собственных страстей.
В течение Великого поста верующие, в частности, ограничивают себя в еде - воздерживаются от потребления мяса, молока, масла, яиц, рыбы (кроме определенных дней), других продуктов животного происхождения.
Поэтому Масленица отмечается в течение недели перед началом Великого поста (который начинается в следующий понедельник после ее завершения).
Она является временем для праздничных гуляний, игр, соревнований, карнавалов (среди которых самым известным является Венецианский), застолий и встреч с близкими.
Вычислить дату этого праздника можно также другим способом - принимая за "начальную точку" день Пасхи. От ее даты нужно отнять 56 дней (48 дней Великого поста и дни, когда празднуют непосредственно Масленицу).
Поскольку в 2023 году ПЦУ официально перешла на новоюлианский церковный календарь, расчеты периода празднования Масленицы нужно проводить именно по нему.
Согласно православному календарю на 2025 год, Великий пост начнется с понедельника, 3 марта, и продлится до субботы, 19 апреля. Между тем Светлое Христово Воскресение (Пасху) украинцы будут отмечать в воскресенье, 20 апреля.
Следовательно, празднование Масленицы в 2025 году начнется в понедельник, 24 февраля, и завершится в воскресенье, 2 марта.
Последний день Масленицы и первый день Великого поста по новоюлианскому церковному календарю на 2025 год (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)
Напомним, с 1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский календарь, поэтому все "непереходящие" праздники (с неподвижными датами) сместились на 13 дней раньше.
Учитывая это, мы рассказывали, как украинцы привыкают к новому церковному календарю и кому переход на него дался легче всего.
Между тем глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав сообщил, что реформа календаря до сих пор полностью не закончилась, ведь есть еще один праздник, который может изменить дату.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2025, пресс-служба Православной Церкви Украины в Facebook, официальный портал ПЦУ, Wikipedia.
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