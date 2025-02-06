Пасха, Благовещение и Вербное воскресенье. Список и точные даты церковных праздников весной 2025
В сентябре 2023 года Православная Церковь Украины (ПЦУ) начала "жить" по новоюлианскому церковному календарю. Теперь все праздники верующие отмечают именно по нему.
РБК-Украина рассказывает о церковных праздниках, которые будут отмечать украинцы в течение весеннего сезона в 2025 году.
Перечень и точные даты церковных праздников весной 2025 года
Согласно действующему церковному календарю, практически на каждый день года приходятся упоминания о тех или иных святых, праведниках, великомучениках или других знаковых для верующих лицах.
В то же время некоторые даты (или целые периоды) отличаются от других своей значимостью и особыми традициями.
Поэтому ниже предлагаем вам перечень с датами важнейших церковных праздников (поминальных и памятных дней), которые приходятся на весенние месяцы 2025 года - март, апрель и май.
2 марта (воскресенье) - Неделя сыропустная, прощенная. Воспоминание Адамова изгнания из рая. Заговенье на Великий пост.
Последний день Масленицы и первый день Великого поста (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)
3 марта (понедельник) - 1-я неделя Великого поста (его начало).
9 марта (воскресенье) - 1-е воскресенье Великого поста. Торжество православия. Литургия по чину святителя Василия Великого.
10 марта (понедельник) - 2-я неделя Великого поста.
15 марта (суббота) - суббота 2-й недели Великого поста (день особого поминовения умерших). Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.
16 марта (воскресенье) - 2-е воскресенье Великого поста. Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских. Литургия по чину святителя Василия Великого.
17 марта (понедельник) - 3-я неделя Великого поста.
22 марта (суббота) - суббота 3-й недели Великого поста (день особого поминовения умерших). Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.
23 марта (воскресенье) - 3-е воскресенье Великого поста, Крестопоклонное. Литургия по чину святителя Василия Великого.
24 марта (понедельник) - 4-я неделя Великого поста.
25 марта (вторник) - Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии (двунадесятый непереходящий праздник). Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.
Праздник Благовещения по церковному календарю (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)
26 марта (среда) - Собор архангела Гавриила. Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы.
29 марта (суббота) - суббота 4-й недели Великого поста (день особого поминовения умерших).
30 марта (воскресенье) - 4-е воскресенье Великого поста. Литургия по чину святителя Василия Великого.
31 марта (понедельник) - 5-я неделя Великого поста.
3 апреля (четверг) - Четверг Великого канона. Литургия Преждеосвященных Даров.
5 апреля (суббота) - Похвала Пресвятой Богородицы (суббота акафистная). Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.
6 апреля (воскресенье) - 5-е воскресенье Великого поста. Литургия по чину святителя Василия Великого.
7 апреля (понедельник) - 6-я неделя Великого поста (вербная неделя).
12 апреля (суббота) - Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря. Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.
13 апреля (воскресенье) - 6-е воскресенье Великого поста, ваий, цветоносное, вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим (двунадесятый переходящий праздник). Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.
Вербное воскресенье (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)
14 апреля (понедельник) - Страстная неделя. Великий понедельник. Литургия Преждеосвященных Даров.
15 апреля (вторник) - Великий вторник. Литургия Преждеосвященных Даров.
16 апреля (среда) - Великая среда. Литургия Преждеосвященных Даров.
17 апреля (четверг) - Великий четверг. Воспоминание тайной вечери. Литургия по чину святителя Василия Великого.
18 апреля (пятница) - Великая пятница. Воспоминание святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа. Строгий пост.
19 апреля (суббота) - Великая суббота. Литургия по чину святителя Василия Великого.
20 апреля (воскресенье) - Светлое Христово Воскресение. Пасха. Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.
Пасха-2025 (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)
21 апреля (понедельник) - Пасхальная неделя. Общица. Светлый понедельник.
22 апреля (вторник) - Светлый вторник. Иверской иконы Божией Матери.
23 апреля (среда) - Светлая среда.
24 апреля (четверг) - Светлый четверг.
25 апреля (пятница) - Светлая пятница. Иконы Божией Матери "Живоносный источник".
26 апреля (суббота) - Светлая суббота. Поминовение жертв Чернобыльской аварии (день особого поминовения умерших).
27 апреля (воскресенье) - Антипасха. 2-е воскресенье после Пасхи, апостола Фомы.
28 апреля (понедельник) - 2-я неделя после Пасхи. Проводы.
4 мая (воскресенье) - 3-е воскресенье после Пасхи, святых женщин-мироносиц.
5 мая (понедельник) - 3-я неделя после Пасхи.
8 мая (четверг) - Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Поминовение погибших во ІІ Мировой войне (день особого поминовения умерших).
9 мая (пятница) - Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в город Бар.
10 мая (суббота) - Апостола Симона Зилота.
11 мая (воскресенье) - 4-е воскресенье после Пасхи, о парализованном.
12 мая (понедельник) - 4-я неделя после Пасхи. День тезоименитства Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания (памятный день).
14 мая (среда) - Преполовение Пятидесятницы.
18 мая (воскресенье) - 5-е воскресенье после Пасхи, о самарянке.
19 мая (понедельник) - 5-я неделя после Пасхи.
21 мая (среда) - Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.
25 мая (воскресенье) - 6-е воскресенье после Пасхи, о слепом.
26 мая (понедельник) - 6-я неделя после Пасхи.
28 мая (среда) - Отдание праздника Пасхи.
29 мая (четверг) - Вознесение Господне (двунадесятый переходящий праздник).
Вознесение Господне в 2025 году (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)
Как видим, некоторые периоды весной являются "особыми" для верующих:
- с 24 февраля (понедельник) до 2 марта (воскресенье) - общица Сырная (масленица) - так называемая всеядная неделя (когда верующие освобождены от однодневных постов в среду и пятницу);
- с 3 марта (понедельник) до 19 апреля (суббота) - Великий (многодневный) пост;
- с 21 апреля (понедельник) по 27 апреля (воскресенье) - общица Пасхальная (Светлая) - так называемая всеядная неделя (когда верующие освобождены от однодневных постов в среду и пятницу);
- с 28 апреля (понедельник) до 3 мая (суббота) - Проводы (дни особого поминовения умерших).
Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцы привыкают к новому церковному календарю и кому переход на него дался легче всего.
Читайте также обо всех церковных праздниках в феврале по новому календарю
При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2025, пресс-служба Православной Церкви Украины.
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