Петров пост и главные праздники: какие дни июня самые важные по календарю ПЦУ

В этом году на первый день лета - 1 июня - пришелся День Святого Духа и памяти преподобного Агапита Киево-Печерского. Далее в течение месяца верующих, по церковному календарю, ждет еще немало важных дат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.

Самые важные дни июня по календарю ПЦУ

В ПЦУ напомнили, что на 1 июня 2026 года по православному (новоюлианскому) церковному календарю приходится:

День Святого Духа;

день памяти преподобного Агапита Киево-Печерского, врача безвозмездного.

"Который жил в XI веке и по дару Господнему молитвой и травами исцелял людей", - рассказали украинцам.

5 июня - Перенесение мощей благоверного Игоря, князя Черниговского и Киевского.

Позже (в первое воскресенье после Пятидесятницы) - 7 июня - Неделя всех святых, а также заговенье на Петров пост (второй за год после Великого многодневный пост).

Отмечается, что в целом Петров пост в 2026 году продлится:

с понедельника, 8 июня;

до воскресенья, 28 июня.

11 июня - День памяти апостолов Варфоломея и Варнавы, а также святителя Луки, архиепископа Симферопольского (Войно-Ясенецкого).

"Нашего с вами современника, выдающегося врача человеческих тел и душ", - отметили в ПЦУ.

14 июня - во второе воскресенье после Пятидесятницы - Всех святых земли Украинской.

"Мы будем прославлять тех святых, которые выросли среди нашего народа, которые свое служение совершали среди него, став для украинцев светильниками веры и молитвенниками за наш край", - объяснили в ПЦУ.

15 июня - Святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси.

Украинцам напомнили, что он:

жил в Х веке;

был современником святого князя Владимира;

принимал непосредственное участие в эпохальном событии Крещения Украины-Руси в 988 году.

19 июня - Апостола Иуды, брата Господня по плоти.

24 июня - Рождество честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Он, по информации ПЦУ, "родился за полгода до Рождества Спасителя, придя в этот мир, чтобы подготовить людей к пришествию на землю Христа".

"Обратить сердца родителей к детям, и непокорных - к мудрости праведников, чтобы приготовить Господу народ совершенный", - процитировали в пресс-службе ПЦУ отрывок из Евангелия от Луки.

29 июня - Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.

30 июня - Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.

"Соборно будем прославлять 12-ть апостолов, ближайших учеников Господа нашего Иисуса Христа. Слава Иисусу Христу", - подытожили в ПЦУ.