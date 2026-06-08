Больше не в июле. Когда праздновать Ивана Купала 2026 по новому календарю
Ивана Купала - один из любимых праздников многих украинцев. В течение истории он совпал с христианским Рождеством Иоанна Предтечи, и теперь их даты тесно связаны.
Подробнее о значении этих праздников, а также когда их отмечать в 2026 году, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Разные смыслы: языческое Ивана Купала и христианское Рождество Иоанна Предтечи - два совершенно разных праздника, которые "исторически" совпали во времени.
- Церковная традиция: Рождество Иоанна Крестителя не имеет никакого отношения к гаданиям, поискам "волшебного цветка" папоротника или прыжкам через костер - его отмечают в храмах и с молитвой.
- Изменение даты: из-за перехода ПЦУ на новоюлианский календарь дата празднования сместилась на 13 дней раньше - Ивана Купала отмечают в ночь на 24 июня, а Рождество Иоанна Крестителя - днем 24 июня (вместо 7 июля).
Происхождение праздника Ивана Купала
Ранее в пресс-службе ПЦУ напомнили, что Ивана Купала и Рождество Иоанна Предтечи - два совершенно разных праздника, которые "по прихоти истории отмечаются рядом".
При этом первый - языческий, а второй - христианский.
"Нет и не было у христиан такого святого - "Ивана Купала". Купало - это название языческого божества", - рассказали верующим.
Наши предки праздновали и приносили жертву этому божеству в день летнего солнцестояния (когда день был самым длинным, а ночь - самой короткой в году).
Они устраивали магические обряды и ритуалы:
- чтобы почтить солнце - как источник тепла, света и жизни;
- чтобы задобрить божества, которые бы "помогли" сохранить будущие урожаи.
"Поэтому "купальские" ритуалы, связанные с водой, огнем, растениями - являются чисто языческими и никакого отношения к почитанию пророка Иоанна не имеют", - констатировали в ПЦУ.
Позже Купало "стал" еще и Иваном. Вероятнее всего - именно из-за влияния христианства (когда на ту же самую дату пришлось чествование великого пророка Иоанна Предтечи).
Чем важно Рождество Иоанна Предтечи
Рождество Иоанна Крестителя не имеет никакого отношения к гаданиям, поискам "волшебного цветка" папоротника или прыжкам через костер (привычных атрибутов языческого праздника Ивана Купала).
В этот день ПЦУ чтит память святого пророка, который готовил народ к пришествию Мессии и крестил Господа Иисуса Христа в водах Иордана.
Праздник посвящен событию рождения Иоанна Предтечи от праведных родителей - священника Захарии и его жены Елисаветы.
"Иоанн Креститель является одним из самых почитаемых святых, его памяти посвящены целых 7 праздничных дат в церковном календаре и он является единственным святым, чье земное рождение празднует Святая Церковь, кроме Спасителя и Его Пречистой Матери (других святых мы чтим в день их упокоения, то есть их рождения для вечности)", - объяснили украинцам.
Следовательно, праздник Рождества Иоанна Предтечи верующие люди отмечают:
- в храмах;
- с молитвой на устах.
Когда праздновать Ивана Купала в 2026 году
В ПЦУ рассказали, что Ивана Купала "по прихоти истории" отмечаются наряду с важным христианским праздником.
Раньше Православная церковь Украины придерживалась юлианского церковного календаря. Согласно ему Ивана Купала приходилось в ночь на 7 июля. В этот же день отмечали и Рождество Иоанна Предтечи.
Однако после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь дата праздника сместилась на 13 дней раньше.
Таким образом, в этом году украинцы будут отмечать праздник Ивана Купала в ночь на 24 июня (со вторника, 23 июня, - на среду, 24 июня).
Рождество Иоанна Предтечи в 2026 году (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)
"Уже не 7 июля, а отныне, по новоюлианскому календарю, 24 июня будем праздновать Рождество Иоанна Предтечи", - констатировали в ПЦУ.
Напомним, ранее ПЦУ объяснила, можно ли начинать новые дела в большие праздники, как правильно почитать иконы в храмах и просить благословения у священника.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2026, пресс-служба ПЦУ.