Штрафы до 25,5 тысяч гривен, новые требования и запреты: Рада готовит масштабную языковую реформу
В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает ужесточить нормы использования украинского языка. Документ предусматривает изменение сразу до 22 законов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на законопроект.
Главное:
- Увеличить штрафы за нарушение требований. Новые суммы - от 6 800 до 17 000 грн, а за повторное нарушение в течение года - от 20 400 до 25 500 грн. За первое нарушение также могут применяться предупреждения.
- Расширить перечень лиц, которые должны владеть государственным языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей.
- Запретить использование государственного языка государства-агрессора во внешкольном образовании и публичное исполнение произведений на этом языке.
- Текст на другом языке на вывесках и другой информации для общего ознакомления не сможет быть больше текста на государственном языке.
- Предупреждать пользователей об отсутствии интерфейса на государственном языке до покупки компьютерной программы.
Потребность в изменениях
Проект был зарегистрирован в Раде 15 июля. Сейчас он находится на рассмотрении, дальше он должен пройти чтение и получить подпись президента, чтобы вступить в силу.
"Проект имеет целью усилить и осовременить правовые механизмы обеспечения функционирования украинского языка как государственного, защиты права граждан на получение информации и услуг государственным языком, устранить пробелы в языковом законодательстве, согласовать нормы отдельных законов с Законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - говорится в пояснительной записке.
На кого предлагают распространить языковые требования
Законопроект предлагает прямо закрепить в языковом законе требование владеть государственным языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей для ряда категорий лиц.
В частности, речь идет о:
- народных депутатов;
- руководителей государственных научных учреждений;
- руководителей государственных учреждений культуры;
- частных исполнителей;
- арбитражных управляющих;
- аудиторов;
- другие категории, определенные законопроектом.
Какие новые правила предлагают для бизнеса и публичного пространства
Документ содержит ряд новых требований по использованию государственного языка.
В частности, предлагается, чтобы:
- официальные документы и тексты органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций отвечали стандартам государственного языка;
- право работника использовать украинский язык распространялось также на этап приема на работу;
- при продаже компьютерной программы без пользовательского интерфейса на государственном языке покупателя об этом сообщали еще до покупки;
- на вывесках, информационных табличках и других текстах для общего ознакомления шрифт на другом языке не был больше шрифта на украинском.
Что предлагают изменить в образовании и культуре
Отдельный блок изменений касается образования и культуры.
Законопроект предлагает:
- дополнить закон новой статьей об использовании государственного языка в сфере оздоровления и отдыха детей;
- запретить использование государственного языка государства-агрессора в образовательном процессе заведений внешкольного образования;
- запретить публичное исполнение, публичный показ и демонстрацию произведений, исполняемых на государственном языке государства-агрессора, а также фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов с таким исполнением;
- разрешить частным учреждениям общего среднего образования самостоятельно определять язык образовательного процесса, кроме государственного (официального) языка государства, который Верховная Рада признала государством-агрессором или государством-оккупантом.
Какие полномочия могут получить местные власти
Документ предлагает отнести к полномочиям местных советов создание условий для развития и функционирования украинского языка на соответствующей территории, а также содействие его популяризации.
В то же время, местные государственные администрации должны способствовать развитию языков коренных народов и национальных меньшинств (сообществ) Украины.
Как могут усилить ответственность
Законопроект также уточняет процедуру рассмотрения жалоб Уполномоченным по защите государственного языка и предлагает увеличить санкции за нарушение требований об обязательном использовании государственного языка.
За первое нарушение Уполномоченный по защите государственного языка сможет объявить предупреждение или наложить штраф от 6 800 до 17 000 грн. За повторное нарушение в течение года предлагается применять штраф от 20 400 до 25 500 грн .
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