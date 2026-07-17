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Штрафы до 25,5 тысяч гривен, новые требования и запреты: Рада готовит масштабную языковую реформу

15:30 17.07.2026 Пт
4 мин
Одно из ключевых изменений касается образовательной сферы
aimg Василина Копытко
Штрафы до 25,5 тысяч гривен, новые требования и запреты: Рада готовит масштабную языковую реформу Закон должен усилить функционирование украинского как государственного (фото: Freepik)
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В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает ужесточить нормы использования украинского языка. Документ предусматривает изменение сразу до 22 законов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на законопроект.

Главное:

  • Увеличить штрафы за нарушение требований. Новые суммы - от 6 800 до 17 000 грн, а за повторное нарушение в течение года - от 20 400 до 25 500 грн. За первое нарушение также могут применяться предупреждения.
  • Расширить перечень лиц, которые должны владеть государственным языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей.
  • Запретить использование государственного языка государства-агрессора во внешкольном образовании и публичное исполнение произведений на этом языке.
  • Текст на другом языке на вывесках и другой информации для общего ознакомления не сможет быть больше текста на государственном языке.
  • Предупреждать пользователей об отсутствии интерфейса на государственном языке до покупки компьютерной программы.

Потребность в изменениях

Проект был зарегистрирован в Раде 15 июля. Сейчас он находится на рассмотрении, дальше он должен пройти чтение и получить подпись президента, чтобы вступить в силу.

"Проект имеет целью усилить и осовременить правовые механизмы обеспечения функционирования украинского языка как государственного, защиты права граждан на получение информации и услуг государственным языком, устранить пробелы в языковом законодательстве, согласовать нормы отдельных законов с Законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - говорится в пояснительной записке.

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На кого предлагают распространить языковые требования

Законопроект предлагает прямо закрепить в языковом законе требование владеть государственным языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей для ряда категорий лиц.

В частности, речь идет о:

  • народных депутатов;
  • руководителей государственных научных учреждений;
  • руководителей государственных учреждений культуры;
  • частных исполнителей;
  • арбитражных управляющих;
  • аудиторов;
  • другие категории, определенные законопроектом.

Какие новые правила предлагают для бизнеса и публичного пространства

Документ содержит ряд новых требований по использованию государственного языка.

В частности, предлагается, чтобы:

  • официальные документы и тексты органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций отвечали стандартам государственного языка;
  • право работника использовать украинский язык распространялось также на этап приема на работу;
  • при продаже компьютерной программы без пользовательского интерфейса на государственном языке покупателя об этом сообщали еще до покупки;
  • на вывесках, информационных табличках и других текстах для общего ознакомления шрифт на другом языке не был больше шрифта на украинском.

Что предлагают изменить в образовании и культуре

Отдельный блок изменений касается образования и культуры.

Законопроект предлагает:

  • дополнить закон новой статьей об использовании государственного языка в сфере оздоровления и отдыха детей;
  • запретить использование государственного языка государства-агрессора в образовательном процессе заведений внешкольного образования;
  • запретить публичное исполнение, публичный показ и демонстрацию произведений, исполняемых на государственном языке государства-агрессора, а также фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов с таким исполнением;
  • разрешить частным учреждениям общего среднего образования самостоятельно определять язык образовательного процесса, кроме государственного (официального) языка государства, который Верховная Рада признала государством-агрессором или государством-оккупантом.

Какие полномочия могут получить местные власти

Документ предлагает отнести к полномочиям местных советов создание условий для развития и функционирования украинского языка на соответствующей территории, а также содействие его популяризации.

В то же время, местные государственные администрации должны способствовать развитию языков коренных народов и национальных меньшинств (сообществ) Украины.

Как могут усилить ответственность

Законопроект также уточняет процедуру рассмотрения жалоб Уполномоченным по защите государственного языка и предлагает увеличить санкции за нарушение требований об обязательном использовании государственного языка.

За первое нарушение Уполномоченный по защите государственного языка сможет объявить предупреждение или наложить штраф от 6 800 до 17 000 грн. За повторное нарушение в течение года предлагается применять штраф от 20 400 до 25 500 грн .

Читайте также о том, что в этом году уже зафиксировали более сотни нарушений языкового закона в рекламе. Больше всего таких случаев было в Харькове и Днепре.

Раньше мы делились большим интервью с языковым омбудсменом Еленой Ивановской о пробелах в языковом законе, формате украинизации и статусе русского.

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