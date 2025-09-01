Подозреваемый в убийстве Парубия дал первые показания
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия уже дал первые показания после задержания.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
По словам Зеленского, генпрокурор Руслан Кравченко доложил ему о задержании подозреваемого в убийстве Парубия.
"Есть первые показания подозреваемого. Сейчас проводятся дальнейшие неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств этого убийства", - сообщил Зеленский.
Он отметил, что вся команда правоохранителей и работники прокуратуры продолжают работать круглосуточно.
Задержание подозреваемого
Напомним, несколько часов назад Зеленский сообщил, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.
"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия", - рассказал Зеленский.
Убийство и похороны Парубия
В субботу, 30 августа, во Львове был застрелен бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Неизвестный нападавший открыл огонь, сделав около восьми выстрелов. Политик погиб на месте еще до прибытия медиков.
По предварительной информации, убийство было заранее спланировано. Следствие рассматривает несколько версий, среди которых - возможный российский след. Установлено, что нападавший был в маскировке и выдавал себя за курьера службы доставки Glovo.
Больше о резонансном преступлении - читайте в материале РБК-Украина.