ua en ru
Пн, 01 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Появились первые фото подозреваемого в убийстве Андрея Парубия

Понедельник 01 сентября 2025 09:55
UA EN RU
Появились первые фото подозреваемого в убийстве Андрея Парубия Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Нацполиции Иван Выговский опубликовал фото с места задержания подозреваемого в убийстве нардепа Андрея Парубия. Фигурант пытался скрыться в Хмельницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Выговского.

"Полицейские задержали убийцу Андрея Парубия. Он долгое время готовился, следил, планировал и наконец нажал на курок. Нам понадобилось всего 36 часов, чтобы выйти на его след и задержать", - написал глава Нацпола.

По его словам, 30 августа в Сиховском районе Львова подозреваемый замаскировался под курьера и открыл огонь по политику прямо среди бела дня, осуществив восемь выстрелов.

"Хладнокровная жестокость. Даже убедился, что жертва умерла. А потом пытался скрыть следы - переоделся, избавился от оружия, пытался скрываться в Хмельницкой области", - отметил Выговский.

Однако убежать фигуранту не удалось, впоследствии он был задержан.

"Круглосуточная работа полицейских Львовщины и центрального аппарата НПУ дала свой результат - дерзкий убийца задержан, необходимые доказательства собраны. Мы знаем: это преступление не случайно. В нем есть российский след. Перед законом будет отвечать каждый", - добавил Выговский.

Фото: с места задержания подозреваемого в убийстве Андрея Парубия (facebook.com/UA.National.Police)

Убийство Андрея Парубия

Напомним, что в субботу, 30 августа во Львове был убит Андрей Парубий, бывший спикер Верховной Рады Украины.

По предварительным данным, нападавший произвел около восьми выстрелов из короткоствольного огнестрельного оружия, в результате чего политик погиб на месте происшествия.

После преступления злоумышленник скрылся, а в городе ввели спецоперацию "Сирена". На распространенных в местных Telegram-каналах кадрах видно, что стрелок был одет в форму курьера службы доставки. Впоследствии подозреваемого задержали. Он дал первые показания.

Президент Владимир Зеленский отметил, что это убийство было заранее и тщательно подготовленным.

Больше об убийстве Андрея Парубия - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Парубий Национальная полиция Львов Хмельницкая область
Новости
Подозреваемый в убийстве Парубия дал первые показания
Подозреваемый в убийстве Парубия дал первые показания
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим