Важная дата перед Троицей: когда поминать умерших и что сделать в этот день

Троицкая поминальная суббота 2025: дата и традиции

В этом году Троицкая поминальная суббота приходится на 7 июня (тогда как Троицу будут отмечать уже на следующий день).

Согласно новоюлианскому церковному календарю, в эту субботу совершается "память всех от века почивших православных христиан - отцов, матерей, братьев и сестер наших".

Такой день особого поминовения умерших в украинской традиции называют также "родительская суббота", ведь в течение него вспоминают об умерших родителях и родственниках.

Троицкая поминальная суббота (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Стоит отметить, что это поминовение умерших предшествует Петровому посту (который начнется через неделю).

Согласно православным христианским обычаям, основным элементом поминовения является молитва.

Кроме того, в течение Троицкой поминальной субботы украинцы могут:

посетить могилы родственников и навести там порядок;

попросить священника прочитать на могиле короткую заупокойную службу (литию);

принести в церковь продукты на панихиду;

передать священнику записку с именем для упоминания в молитве;

раздать милостыню нуждающимся (с просьбой помолиться за умершего);

поставить свечу в церкви (за упокой).

Другие важные праздники в июне по церковному календарю

В пресс-службе Православной Церкви Украины (ПЦУ) напомнили, что в этом году календарное лето началось в воскресенье (1 июня) воспоминанием о святых отцах I Вселенского Собора, которые 1700 лет назад, собравшись в Никее, приняли ряд важных решений, которыми Церковь пользуется и сейчас.

На воскресенье, 8 июня приходится великий праздник Пятидесятницы (День Святой Троицы), а также день рождения новозаветной Церкви.

В понедельник, 9 июня (на следующий день после святой Пятидесятницы) будет отмечаться День Святого Духа, одной из трех Ипостасей Святой Троицы.

В среду, 11 июня - день почитания памяти апостолов Варфоломея и Варнавы, а также святителя Луки (Войно-Ясенецкого), нашего современника, выдающегося врача человеческих тел и душ.

В воскресенье, 15 июня - день памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси, который:

жил в Х веке;

был современником святого князя Владимира;

принимал непосредственное участие в эпохальном событии Крещения Украины-Руси в 988 году.

В тот же воскресный день почитаются вместе Все святые, "которые от века Богу угодили".

С понедельника, 16 июня, начинается Петров пост, который продлится до 28 июня.

Во второе воскресенье после Пятидесятницы - 22 июня - верующие будут чествовать Всех святых земли Украинской.

Во вторник, 24 июня - Рождество честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

В воскресенье, 29 июня - верующие будут вспоминать славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.

В понедельник, 30 июня - будут чествовать Собор славных и всехвальных 12-х апостолов.

Важнейшие церковные праздники июня 2025 года (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)