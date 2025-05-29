Собору в Никее 1700 лет: что решили отцы Церкви, и почему это до сих пор важно

Сегодня, 29 мая, Православная Церковь Украины чтит память Первого Вселенского Собора, который состоялся 1700 лет назад в городе Никея (современный Изник, Турция). Он длился с 20 мая по 25 августа 325 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Православной Церкви Украины (ПЦУ).

Этот Собор стал историческим событием, которое объединило 318 епископов для решения ключевых догматических вопросов. Главным среди них был спор о природе Сына Божьего, вызванный еретическим учением Ария. Именно тогда было провозглашено, что Иисус Христос является истинным Богом, равным Отцу, а также сформирован Никейский Символ веры.

Во время Собора также определили дату празднования Пасхи и приняли 20 церковных канонов, которые стали основой для дальнейшего развития Церкви.

В этом году память святых отцов Собора придется на 1 июня - седьмое воскресенье после Пасхи. А 15 июля, согласно решению Священного Синода ПЦУ, состоятся общецерковные торжества к 1700-летию Собора в Никее, совмещенные с празднованием 1037-й годовщины Крещения Руси-Украины.