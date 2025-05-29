ua en ru
Чт, 29 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Собору в Никее 1700 лет: что решили отцы Церкви, и почему это до сих пор важно

Четверг 29 мая 2025 10:49
UA EN RU
Собору в Никее 1700 лет: что решили отцы Церкви, и почему это до сих пор важно Фото: 29 мая церковь вспоминает память Первого Вселенского Собора (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Сегодня, 29 мая, Православная Церковь Украины чтит память Первого Вселенского Собора, который состоялся 1700 лет назад в городе Никея (современный Изник, Турция). Он длился с 20 мая по 25 августа 325 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Православной Церкви Украины (ПЦУ).

Этот Собор стал историческим событием, которое объединило 318 епископов для решения ключевых догматических вопросов. Главным среди них был спор о природе Сына Божьего, вызванный еретическим учением Ария. Именно тогда было провозглашено, что Иисус Христос является истинным Богом, равным Отцу, а также сформирован Никейский Символ веры.

Во время Собора также определили дату празднования Пасхи и приняли 20 церковных канонов, которые стали основой для дальнейшего развития Церкви.

В этом году память святых отцов Собора придется на 1 июня - седьмое воскресенье после Пасхи. А 15 июля, согласно решению Священного Синода ПЦУ, состоятся общецерковные торжества к 1700-летию Собора в Никее, совмещенные с празднованием 1037-й годовщины Крещения Руси-Украины.

Напомним, 29 мая христиане отмечают один из 12 самых больших праздников - Вознесение Господне. Он приходится на 40-й день после Пасхи и всегда празднуется в четверг.

Вознесение символизирует момент, когда Иисус Христос во плоти вознесся на небо перед апостолами, завершая свое земное служение. Это событие, по христианскому вероучению, открывает путь к спасению каждому верующему.

В народе этот день также называют "воротами в лето" - с ним связано много примет, традиций и запретов, в частности, не рекомендуется работать в поле или заниматься будничными делами. В храмах в последний раз звучит пасхальное поздравление: "Христос воскрес!"

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПЦУ Церковный календарь Праздники
NEWS
Российские оккупанты продвинулись на Донбассе и в Курской области: карты ISW
Российские оккупанты продвинулись на Донбассе и в Курской области: карты ISW
DAILY
Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова, Дмитрий Олейник Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам