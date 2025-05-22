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Петров пост 2025: какого числа начинается и что разрешено есть

Четверг 22 мая 2025 07:30
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Петров пост 2025: какого числа начинается и что разрешено есть Многодневный Петров пост - один из четырех основных в православном мире (фото: facebook.com/Escuela-Diocesana-Verbum-Vitae-Qro)
Автор: Ирина Костенко

Согласно новоюлианскому церковному календарю, которым руководствуется сейчас Православная Церковь Украины (ПЦУ), Петров пост является одним из четырех основных. Он посвящен деятельности двух евангелистов и апостолов - Петра и Павла - поэтому его еще называют Апостольский пост, Петропавловский пост, или же просто Петровка.

Подробнее о том, как определяют период этого поста, когда он будет в 2025 году, а также какие ограничения в еде накладывает, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Как определяют период поста и когда он будет в 2025 году

Считается, что истоки поста святых апостолов достигают первых веков христианской веры, а окончательно он утвердился после того, как в Константинополе и Риме были построены храмы в честь первоверховных Петра и Павла (которые занимают особое место среди других учеников Христа).

Начинается этот пост через неделю после Троицы (Пятидесятницы) - всегда приходится на второй понедельник после праздника (или же на понедельник после Недели Всех Святых).

То есть его начало зависит от даты празднования Пасхи (от которой отсчитывается потом и Троица, и Неделя Всех Святых).

В 2025 году начало поста приходится на 16 июня.

Петров пост 2025: какого числа начинается и что разрешено естьНачало Петрова поста в 2025 году (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Тем временем завершается этот многодневный пост накануне дня памяти Петра и Павла (3-е воскресенье после Пятидесятницы)

В этом году это будет суббота, 28 июня.

Петров пост 2025: какого числа начинается и что разрешено естьПост завершается 28 июня, а Петра и Павла будут чествовать на следующий день (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Какие ограничения накладывает Петров пост и что можно есть

Поскольку Петров пост предшествует дню памяти апостолов Петра и Павла, он является своеобразной духовной подготовкой к торжествам, связанным с этими святыми.

Основанный на традициях раннего христианства пост включает:

  • ограничения в еде;
  • молитвы;
  • исповедь.

"После продолжительного праздника Пятидесятницы пост особенно необходим, чтобы подвигом его очистить мысли и сделаться достойными даров Святого Духа", - писал святой Лев Великий.

В то же время Церковь напоминает, что ограничение в еде без соблюдения Божьих заповедей не является постом в полной мере.

"Молитва бессильна, если не основана на посте, и пост тщетен, если он не творится с молитвой", - считал святитель Игнатий Брянчанинов.

По своему уставу Петров пост менее строг, чем предыдущий Великий пост.

Поскольку святые апостолы были рыбаками, Петропавловский пост разрешает употреблять рыбу и морепродукты (кроме среды и пятницы). В то же время запрещены мясные и молочные блюда (продукты животного происхождения).

В этот период можно есть также пищу растительного происхождения с растительным маслом (кроме понедельника, среды и пятницы), фрукты, зелень, крупы, постный хлеб.

Тем временем в монастырях в понедельник, среду и пятницу могут практиковать сухоядение (исключение из рациона любой пищи, кроме сухой).

В завершение в ПЦУ напоминают, что в течение поста православные христиане должны чаще исповедоваться и причащаться.

Напомним, ранее мы рассказывали о важнейших днях и периодах для верующих в течение летнего сезона 2025 года - какие церковные праздники украинцы будут отмечать в июне, июле и августе.

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При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2025, пресс-служба ПЦУ, Украинская православная церковь (ПЦУ), Религиозно-информационная служба Украины (РІСУ), Wikipedia.

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