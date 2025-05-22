Петров пост 2025: какого числа начинается и что разрешено есть
Согласно новоюлианскому церковному календарю, которым руководствуется сейчас Православная Церковь Украины (ПЦУ), Петров пост является одним из четырех основных. Он посвящен деятельности двух евангелистов и апостолов - Петра и Павла - поэтому его еще называют Апостольский пост, Петропавловский пост, или же просто Петровка.
Подробнее о том, как определяют период этого поста, когда он будет в 2025 году, а также какие ограничения в еде накладывает, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Как определяют период поста и когда он будет в 2025 году
Считается, что истоки поста святых апостолов достигают первых веков христианской веры, а окончательно он утвердился после того, как в Константинополе и Риме были построены храмы в честь первоверховных Петра и Павла (которые занимают особое место среди других учеников Христа).
Начинается этот пост через неделю после Троицы (Пятидесятницы) - всегда приходится на второй понедельник после праздника (или же на понедельник после Недели Всех Святых).
То есть его начало зависит от даты празднования Пасхи (от которой отсчитывается потом и Троица, и Неделя Всех Святых).
В 2025 году начало поста приходится на 16 июня.
Начало Петрова поста в 2025 году (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)
Тем временем завершается этот многодневный пост накануне дня памяти Петра и Павла (3-е воскресенье после Пятидесятницы)
В этом году это будет суббота, 28 июня.
Пост завершается 28 июня, а Петра и Павла будут чествовать на следующий день (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)
Какие ограничения накладывает Петров пост и что можно есть
Поскольку Петров пост предшествует дню памяти апостолов Петра и Павла, он является своеобразной духовной подготовкой к торжествам, связанным с этими святыми.
Основанный на традициях раннего христианства пост включает:
- ограничения в еде;
- молитвы;
- исповедь.
"После продолжительного праздника Пятидесятницы пост особенно необходим, чтобы подвигом его очистить мысли и сделаться достойными даров Святого Духа", - писал святой Лев Великий.
В то же время Церковь напоминает, что ограничение в еде без соблюдения Божьих заповедей не является постом в полной мере.
"Молитва бессильна, если не основана на посте, и пост тщетен, если он не творится с молитвой", - считал святитель Игнатий Брянчанинов.
По своему уставу Петров пост менее строг, чем предыдущий Великий пост.
Поскольку святые апостолы были рыбаками, Петропавловский пост разрешает употреблять рыбу и морепродукты (кроме среды и пятницы). В то же время запрещены мясные и молочные блюда (продукты животного происхождения).
В этот период можно есть также пищу растительного происхождения с растительным маслом (кроме понедельника, среды и пятницы), фрукты, зелень, крупы, постный хлеб.
Тем временем в монастырях в понедельник, среду и пятницу могут практиковать сухоядение (исключение из рациона любой пищи, кроме сухой).
В завершение в ПЦУ напоминают, что в течение поста православные христиане должны чаще исповедоваться и причащаться.
Напомним, ранее мы рассказывали о важнейших днях и периодах для верующих в течение летнего сезона 2025 года - какие церковные праздники украинцы будут отмечать в июне, июле и августе.
Читайте также, когда отмечать праздник Ивана Купала в этом году и что говорят об этом дне в ПЦУ.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2025, пресс-служба ПЦУ, Украинская православная церковь (ПЦУ), Религиозно-информационная служба Украины (РІСУ), Wikipedia.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.