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Когда Ивана Купала в 2025 году: точная дата по новому календарю ПЦУ

Вторник 06 мая 2025 10:52
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Когда Ивана Купала в 2025 году: точная дата по новому календарю ПЦУ Ивана Купала - древний языческий праздник (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перешли на новоюлианский календарь. Из-за этого даты всех непереходных праздников (с неподвижными датами) сместились.

Подробнее о том, что говорят о празднике Ивана Купала в ПЦУ и когда его отмечать в этом году, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что говорят о празднике Ивана Купала в ПЦУ

В пресс-службе ПЦУ рассказали, что у христиан такого святого - "Ивана Купала" - не было и нет.

Украинцам объяснили, что Купало - это название языческого божества, которого разные исследователи характеризуют так:

  • "божество продолжения рода";
  • "покровитель водоемов";
  • "языческий бог земных плодов" и тому подобное.

Уточняется, что наши предки праздновали и приносили жертву этому божеству в день летнего солнцестояния.

Как Купало "стал" еще и Иваном

В ПЦУ рассказали, что Купало "стал" еще и Иваном, вероятнее всего, именно из-за влияния христианства - когда на ту же самую дату приходилось чествование великого пророка Иоанна Предтечи, который крестил Господа Иисуса Христа в водах Иордана.

При этом праздник Рождества Иоанна Предтечи, как и каждый церковный праздник, верующие люди отмечают:

  • в храмах;
  • с молитвой на устах.

"Иоанн Креститель является одним из самых почитаемых святых. Его памяти посвящены целых семь праздничных дат в церковном календаре и он является единственным святым, чье земное рождение празднует Святая Церковь, кроме Спасителя и Его Пречистой Матери", - отметили в Церкви.

Уточняется, что других святых верующие чтят в день их упокоения, то есть "их рождения для вечности".

Когда праздновать Ивана Купала в 2025 году

Раньше, по юлианскому церковному календарю, праздник Ивана Купала и день летнего солнцестояния приходились на 7 июля.

Однако после перехода Церкви на новоюлианский календарь эта дата сместилась на 13 дней раньше.

Следовательно, в 2025 году украинцы будут отмечать праздник Ивана Купала в ночь на 24 июня (с понедельника, 23 июня, - на вторник, 24 июня).

Когда Ивана Купала в 2025 году: точная дата по новому календарю ПЦУРождество честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (скриншот: pomisna.info)

Напомним, ранее мы рассказывали о самых важных церковных праздниках в мае 2025 года по новому календарю.

Читайте также, когда отмечать Вознесение Господне в 2025 году.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2025, пресс-служба Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.

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