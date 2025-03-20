Запрещает ли церковь кремацию и в чем ее символизм: объяснение ПЦУ

В Православной Церкви Украины рассказали об отношении к кремации. Речь идет о распространенной ныне среди многих практике захоронения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.

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Как ПЦУ относится к кремации

Украинцам рассказали, что в отдельных поместных церквях по культурным и историческим причинам доминирует негативное отношение к такой практике захоронения, как кремация. Однако в целом ПЦУ не запрещает кремацию и допускает этот вид захоронения тела умершего.

"В то же время традиционным способом захоронения для нас остается погребение тела в землю, что связано с многовековой практикой Святой Церкви", - отметили в Православной Церкви.

Там вспомнили также о позиции по этому вопросу Вселенского Патриархата (озвученную еще в 1961 году): "Нет формального православного правила, которое бы отрицало кремацию, однако есть большой массив традиций и чувств, говорящих в пользу христианских похорон".

Символизм разных типов захоронения

В ПЦУ напомнили, что о возвращении человека в землю Господь четко говорит Адаму после грехопадения: "В поте лица твоего будешь есть хлеб, пока не вернешься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и к праху вернешься".

"Заметьте: употребляется слово "прах", а не "пепел". И эти два слова также различаются в древнееврейском оригинале книги Бытие", - рассказали украинцам.

Отмечается, что в традиционном способе захоронения тела есть очень важный символизм: "как зерно, которое бросают в землю, умирает и дает плод, так и тело человека прячется в землю, и мы верим, что оно воскреснет".

"То есть традиция погребения, возвращения тела в землю, непосредственно связывается с ожиданием христианами воскресения, вечной жизни", - добавили в ПЦУ.

Между тем в сожжении тела человека неоднократно прослеживается (в частности в ветхозаветных библейских книгах) символизм наказания.

"Сожжение мертвых считалось языческой и позорной традицией. Сожжением боролись с идолами. Смерть с помощью огня в Ветхом Завете связана с тяжкими преступлениями", - пояснили в ПЦУ.

Уточняется также, что в Новом Завете (в частности в Евангелии от Матфея) есть такие слова Иисуса Христа: "Как собирают плевелы и сжигают огнем, так будет при конце мира сего: пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из Царства Его все искушения и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов".

"Из-за таких символических вещей Церковь больше склоняется к традиционному захоронению тела в землю", - отметили в ПЦУ.

Может ли кремация стать препятствием для захоронения

В пресс-службе ПЦУ рассказали, что воскресение умерших, в которое верит Православная Церковь, не будет зависеть от того, похоронены они были или сожжены.

"Православная Церковь исповедует, что воскресение мертвых произойдет по образу Воскресения Христа Спасителя, то есть не только душой, но и телом. Вот почему предпочтение отдаем традиционному погребению в землю. И в завершение чина погребения всегда говорим: "Земля, прах и пепел ты, человек, и снова в землю возвращаешься по Божьему велению", - рассказали украинцам.

Отмечается, что кремация тела не является препятствием для христианского захоронения человека.

В то же время в ПЦУ отметили, что при этом следует учитывать два нюанса:

во-первых, нельзя никого принуждать к именно такому способу завершения земного пути для тела;

во-вторых, превращенное в пепел тело обязательно должно быть с соответствующим молитвенным образом предано земле, похоронено - иметь могилу.

"Ведь человек должен таки вернуться в землю, из которой сотворен", - подытожили в ПЦУ.

Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)