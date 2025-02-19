Что такое панихида и когда она совершается: объяснение ПЦУ

В Православной Церкви Украины рассказали, что такое панихида, а также где и когда ее можно совершать. Кроме того, украинцам объяснили, нужно ли что-то приносить в храм на панихиду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.

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Что такое панихида

В ПЦУ рассказали, что панихида - это молитва Церкви за упокой душ умерших. Слово "панихида" происходит из греческого языка и буквально означает "всенощное пение".

"Дело в том, что панихиды совершались еще в катакомбной Церкви, преимущественно ночью, ведь первые христиане были гонимыми в Римской империи. Когда Церковь стала свободной, вышла из катакомб, то панихида стала богослужением за усопших", - объяснили украинцам.

Следовательно, сейчас панихида - это заупокойное богослужение, во время которого:

молитвенно поминают тех, кто завершил свою земную жизнь;

просят для них у Господа прощения грехов и милости Божьей.

"Мы вымаливаем у Бога прощение грехов для усопших, потому что они сами уже не могут этого сделать. Таким образом мы проявляем к ним любовь", - уточнили в Православной Церкви.

То есть по сути, панихида - это наша жертва за умершего человека, который уже не может участвовать в богослужении и жертвовать за себя.

Когда совершаются панихиды

Согласно информации ПЦУ, панихиды совершаются священнослужителями:

до погребения умершего христианина;

после его погребения (обычно - на 3-й, 9-й и 40-й день после смерти);

в день рождения или тезоименитства почившего (в день именин, день ангела);

в годовщину смерти человека.

В день рождения усопшего молитвы читаются в память того, что "как при жизни его мы молились вместе с ним о его здравии, так и после смерти его молимся о его спасении".

В день именин (тезоименитства) за усопшего молятся, свидетельствуя, что помнят его, и что любовь людей к нему "не ослабевает со временем, но ежегодно обновляется".

В день смерти молятся потому, что этот день является днем рождения человека для жизни вечной.

Кроме того, общецерковное почитание умерших происходит в родительские поминальные субботы. Их в течение года есть несколько:

Троицкая;

Мясопустная;

поминальные субботы Великого поста;

Радоница;

Димитриевская поминальная суббота.

"Накануне этих суббот, вечером пятниц, в храмах совершается особая заупокойная служба - Парастас или Великая панихида. А уже в субботу, после Божественной литургии, совершается традиционная панихида с вознесением заупокойных прошений", - рассказали в ПЦУ.

Между тем не совершаются панихиды в храмах:

в течение 12 дней от Рождества Христова до Богоявления;

в первую неделю Четыредесятницы;

в Страстную неделю;

в Светлую неделю;

в большие праздники.

Где можно совершать панихиды

В Православной Церкви объяснили, что панихиды могут совершаться священнослужителями:

в храме;

на месте захоронения христианина;

в доме.

"Панихиду можно заказать в любом храме и в удобное время, предварительно договорившись со священнослужителем. На панихиде можно молиться за одного или многих умерших христиан", - рассказали украинцам.

Кроме того, можно отслужить литию по умершим (слово "лития" в переводе с греческого означает "усиленное моление").

Эта служба - короче панихиды. Ее так же совершает священник по просьбе родственников (лития тоже может совершаться в доме, в храме и на могиле).

Нужно ли что-то приносить в храм

В пресс-службе ПЦУ рассказали, что конкретных церковных требований о том, что можно (или стоит) принести в храм на панихиду, нет.

"Главное, с чем должны прийти в храм - это с молитвой, с любовью и потребностью в общении с Богом. Отсутствие возможности купить определенные продукты или пожертвовать что-то не является препятствием для совершения панихиды, да и любого другого богослужения", - отметили в Церкви.

В целом же, по желанию и по возможности (традиционно), люди:

приносят на панихиду определенные продукты (хлеб, воду, крупу, муку, вино, масло и т.д.);

кладут это на панихидный стол.

"Эти добровольные пожертвования идут на нужды храма, священнослужителей и нуждающихся", - уточнили в ПЦУ.

Отмечается, что на пожертвование в храм, согласно каноническим правилам, не приносят мясо и изделия из него. Это связано с тем, что "время ветхозаветных кровавых жертвоприношений завершилось".

"Приходите в наши храмы, молитесь и за живых, и за усопших. Если есть вопросы - не стесняйтесь задавать их нашим священнослужителям, они всегда вам помогут с разъяснением", - подытожили в ПЦУ.