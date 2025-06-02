Важлива дата перед Трійцею: коли поминати померлих і що зробити в цей день

Напередодні Трійці (П'ятидесятниці або Зеленої неділі) віряни вшановують пам'ять померлих. Йдеться про Троїцьку поминальну або ж так звану батьківську суботу.
Докладніше про точну дату й традиції цієї поминальної суботи, а також інші важливі для вірян свята у червні поточного року, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Цього року Троїцька поминальна субота припадає на 7 червня (тоді як Трійцю відзначатимуть вже наступного дня).
Згідно з новоюліанським церковним календарем, у цю суботу звершується "пам'ять всіх від віку спочилих православних християн - отців, матерів, братів і сестер наших".
Такий день особливого поминання померлих в українській традиції називають також "батьківська субота", адже впродовж нього згадують про померлих батьків і родичів.
Варто зазначити, що це поминання померлих передує Петровому посту (який розпочнеться за тиждень).
Згідно з православними християнськими звичаями, основним елементом спомину є молитва.
Крім того, впродовж Троїцької поминальної суботи українці можуть:
У прес-службі Православної Церкви України (ПЦУ) нагадали, що цього року календарне літо розпочалось у неділю (1 червня) спогадом про святих отців І Вселенського Собору, які 1700 років тому, зібравшись в Нікеї, ухвалили низку важливих рішень, якими Церква послуговується й нині.
На неділю, 8 червня припадає велике свято П'ятдесятниці (День Святої Тройці), а також день народження новозавітної Церкви.
У понеділок, 9 червня (наступного дня після святої П'ятдесятниці) відзначатиметься День Святого Духа, однієї з трьох Іпостасей Святої Тройці.
У середу, 11 червня - день вшанування пам'яті апостолів Варфоломія і Варнави, а також святителя Луки (Войно-Ясенецького), нашого сучасника, видатного лікаря людських тіл і душ.
У неділю, 15 червня - день пам'яті святителя Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Руси, який:
Того ж недільного дня вшановуються разом Всі святі, "які від віку Богу угодили".
З понеділка, 16 червня, розпочинається Петрів піст, який триватиме до 28 червня.
У другу неділю після П'ятдесятниці - 22 червня - віряни вшановуватимуть Всіх святих землі Української.
У вівторок, 24 червня - Різдво чесного славного пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана.
У неділю, 29 червня - віряни згадуватимуть славних і всехвальних першоверховних апостолів Петра та Павла.
У понеділок, 30 червня - вшановуватимуть Собор славних і всехвальних 12-х апостолів.
Нагадаємо, раніше у ПЦУ пояснили, що таке панахида та коли вона звершується.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Православний церковний календар новоюліанський 2025, прес-служба Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook, Wikipedia.
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