В Варшаве на важную дату запретят полеты дронов: что известно

Воскресенье 09 ноября 2025 16:34
UA EN RU
В Варшаве на важную дату запретят полеты дронов: что известно Фото: запрет будет действовать с самого утра до позднего вечера (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Уже во вторник, 11 ноября, Польша будет праздновать День независимости. В связи с этим в столице Варшаве временно запретят полеты дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост варшавской полиции в соцсети Х.

"В связи с необходимостью обеспечения безопасности собраний, связанных с празднованием Дня независимости 11 ноября, главное управление полиции Варшавы, по согласованию со Службой государственной охраны, вводит ограничения на полеты беспилотных летательных аппаратов над Варшавой", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что запрет будет действовать с 07:00 до 23:00. В случае нарушения правил воздушного движения - для оператора дрона могут быть суровые последствия. Речь идет о о о лишении свободы до 5 лет.

Отметим, что на День независимости Польши в Варшаве запланирован ряд государственных торжеств. Кроме того, по этому случаю состоятся несколько массовых мероприятий. В традиционно самом многочисленном из них - Марше независимости, который объединяет правоконсервативные силы и организации, участие уже подтвердили президент Польши Кароль Навроцкий и лидер оппозиционной партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский.

Дроны в Польше

Напомним, в ночь на 10 сентября, когда Россия массово атаковала Украину, около 20 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши.

По этой причине страна подняла в небо свою и союзную авиацию, и впервые в современной истории применила оружие в воздушном пространстве своего государства.

К слову, после этого случая во многих европейских странах неоднократно стали фиксировать беспилотники, которые появляются, а потом исчезают.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Польша планирует начать создание национальной системы борьбы с дронами, причем в течение нескольких месяцев. То есть - страна будет действовать, не дожидаясь инициативы ЕС по созданию "стены дронов".

