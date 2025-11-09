В Варшаве на важную дату запретят полеты дронов: что известно

Уже во вторник, 11 ноября, Польша будет праздновать День независимости. В связи с этим в столице Варшаве временно запретят полеты дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост варшавской полиции в соцсети Х.

"В связи с необходимостью обеспечения безопасности собраний, связанных с празднованием Дня независимости 11 ноября, главное управление полиции Варшавы, по согласованию со Службой государственной охраны, вводит ограничения на полеты беспилотных летательных аппаратов над Варшавой", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что запрет будет действовать с 07:00 до 23:00. В случае нарушения правил воздушного движения - для оператора дрона могут быть суровые последствия. Речь идет о о о лишении свободы до 5 лет.

Отметим, что на День независимости Польши в Варшаве запланирован ряд государственных торжеств. Кроме того, по этому случаю состоятся несколько массовых мероприятий. В традиционно самом многочисленном из них - Марше независимости, который объединяет правоконсервативные силы и организации, участие уже подтвердили президент Польши Кароль Навроцкий и лидер оппозиционной партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский.