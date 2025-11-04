ua en ru
Польша хочет создать собственную "стену дронов": первые подробности

Вторник 04 ноября 2025 10:25
UA EN RU
Польша хочет создать собственную "стену дронов": первые подробности Фото: Польша хочет создать собственную "стену дронов" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Польша планирует начать создание национальной системы борьбы с дронами в течение нескольких месяцев, не дожидаясь инициативы Европейского Союза по созданию "стены дронов".

Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам Томчика, в этом месяце министерство объявит об инвестициях в технологии для обнаружения, глушения и нейтрализации вражеских дронов в рамках программы противовоздушной обороны.

Он не сказал, сколько будут стоить инвестиции, но цель состоит в том, чтобы польские компании получили по меньшей мере половину контрактов.

"Мы согласны с идеей усиления обороны неба над всем Европейским Союзом и готовы рассмотреть внешние предложения или решения. Но мы отдаем приоритет национальным проектам", - сказал Томчик.

Он также подчеркнул, что "стена дронов" от ЕС может "дополнить" польскую систему в будущем.

"Если будут какие-то внешние инструменты, мы будем использовать их в полной мере", - отметил заместитель министра обороны Польши.

Томчик также сказал, что министерство планирует использовать новую программу оборонных займов ЕС SAFE для финансирования щита страны от дронов, но отказалось предоставить подробности. Учитывая границы с РФ, Беларусью и Украиной, Польша получила наибольшее финансирование по программе SAFE, что позволило ей воспользоваться финансированием в размере 43,7 млрд евро.

"Оружие для борьбы с дронами должно быть комплексным. Оно должно состоять из различных датчиков и эффекторов, работающих одновременно, сначала выявляя и идентифицируя объекты, а затем нейтрализуя их", - добавил Томчик.

Новые инициативы по борьбе с дронами станут еще одним "слоем" сети противовоздушной обороны страны, наряду с уже развернутыми системами дальнего и среднего радиуса действия. Все эти элементы предназначены для защиты от широкого спектра воздушных угроз, включая самолеты, вертолеты, дроны и крылатые ракеты.

"То, как и россияне, и украинцы сегодня используют беспилотные системы, показывает, что усиление наших возможностей в этой области должно быть приоритетом во всех сферах деятельности: в воздухе, на суше и на море", - сказал заместитель министра обороны Польши.

"Стена дронов" в ЕС

Напомним, ранее Еврокомиссия предложила проект "стены дронов" после неоднократных провокаций России в Европе, который защищал бы восточный фланг ЕС.

Недавно семь стран Евросоюза, Украина и Еврокомиссия провели переговоры по созданию "стены дронов".

Однако проект вызвал споры в блоке по ряду причин. Например, в ЕС по-разному реагируют на угрозы Москвы, также страны имеют разногласия относительно названия и стоимости "стены дронов".

В конце концов в ЕС решили расширить "стену дронов" на все страны ЕС, то есть чтобы защита распространялась не только на восточный фланг блока.

Евросоюз Польша Дрони
