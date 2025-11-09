ua en ru
У Варшаві на важливу дату заборонять польоти дронів: що відомо

Неділя 09 листопада 2025 16:34
У Варшаві на важливу дату заборонять польоти дронів: що відомо Фото: заборона діятиме з самого ранку до пізнього вечора (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Вже у вівторок, 11 листопада, Польща святкуватиме День незалежності. У зв'язку з цим у столиці місті Варшаві тимчасово заборонять польоти дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост варшавської поліції у соцмережі Х.

"У зв'язку з необхідністю убезпечення зібрань, пов'язаних зі святкуванням Дня незалежності 11 листопада, головне управління поліції Варшави, за погодженням зі Службою державної охорони, запроваджує обмеження на польоти безпілотних літальних апаратів над Варшавою", - йдеться у повідомленні.

У поліції уточнили, що заборона діятиме з 07:00 до 23:00. У разі порушення правил повітряного руху - для оператора дрона можуть бути суворі наслідки. Мова йде про про позбавлення волі до 5 років.

Зазначимо, що на День незалежності Польщі у Варшаві заплановано низку державних урочистостей. Крім того, з цієї нагоди відбудуться кілька масових заходів. У традиційно найчисельнішому з них — Марші незалежності, який об’єднує правоконсервативні сили та організації, участь уже підтвердили президент Польщі Кароль Навроцький та лідер опозиційної партії "Право і Справедливість" (PiS) Ярослав Качинський.

Дрони в Польщі

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня, коли Росія масово атакувала Україну, близько 20 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі.

З цієї причини країна підняла в небо свою і союзну авіацію, і вперше в сучасній історії застосувала зброю в повітряному просторі своєї держави.

До слова, після цього випадку в багатьох європейських країнах неодноразово стали фіксувати безпілотники, які з'являються, а потім зникають.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Польща планує розпочати створення національної системи боротьби з дронами, причому протягом декількох місяців. Тобто - країна буде діяти, не чекаючи ініціативи ЄС щодо створення «стіни дронів».

