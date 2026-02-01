Варшава вместо Вильнюса: почему Тихановская переносит штаб-квартиру оппозиции

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская переносит штаб-квартиру "Свободной Беларуси" из Вильнюса в Варшаву.
Как пишет РБК-Украина, об этом Тихановская сообщила журналистам издания Rzeczpospolita.
По словам оппозиционерки, ее решение связано с изменением уровня безопасности в Литве, что стало угрозой для нее и сотрудников ее команды.
"Я очень благодарна Литве за поддержку, но вынуждена искать альтернативные решения для безопасности нашего офиса", - отметила Тихановская.
Новую штаб-квартиру планируют разместить в Варшаве, часть сотрудников останется в Вильнюсе.
Лидер Свободной Беларуси подчеркивает, что Польша является для нее символом солидарности и демократии.
"Польша преодолела сложный путь к независимости, и чувство солидарности с теми, кто еще идет по этому пути, не исчезло. Более того, стремление белорусов к демократии пользуется межпартийной поддержкой", - отметила она.
Перенос офиса происходит на фоне усиленной угрозы со стороны режима Лукашенко, который продолжает преследовать оппозиционных активистов. Тихановская отмечает, что диктаторская власть Беларуси, которая действует совместно с Россией, представляет опасность не только для белорусов, но и для безопасности Европы, в частности Польши.
Решение о переезде также связано с последними спорами в Вильнюсе относительно символики белорусских документов и уровня государственной защиты оппозиции. Тихановская надеется, что пребывание в Варшаве поможет укрепить сотрудничество белорусских демократических сил и продолжить международную борьбу за права и свободы в Беларуси.
Отметим, что дети Тихановской сейчас проживают в США, но семья планирует постоянно жить и учиться в Варшаве, подчеркивая приверженность к новому центру белорусской оппозиции.
Напомним, в июне 2025 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал оппозиционера Сергея Тихановского. Это произошло по просьбе президента США Дональда Трампа.
Сразу после освобождения из тюрьмы белорусский оппозиционер Сергей Тихановский сделал заявление об Украине, Крыме и украинском президенте Владимире Зеленском.
Подробнее о том, кто такой Сергей Тихановский и чем он известен - читайте в материале РБК-Украина.